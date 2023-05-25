Четверг, 25 Мая 2023 21:34

АрмИнфо. Российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, также поступательно развиваются, причём на принципах равноправия, учёта интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии. Мы все этому очень рады. Об этом заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Алиев 25 мая в Москве на полях Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер поблагодарил президента Азербайджана за то, что он принял решение присоединиться к сегодняшней работе в рамках Евразэс. <Уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами - участницами Евразэс носит серьёзный, глубокий характер. Торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развития отношений между всеми нашими народами. Мне бы очень хотелось, чтобы так и продолжалось в будущем, тем более что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок>, сказал Путин.

Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил Владимиру Путину благодарность за усилия России, направленные на нормализацию отношений Еревана и Баку. Он подчеркнул, что участие президента России в запланированной на четверг в Москве трехсторонней встрече с лидерами Азербайджана и Армении говорит о том, что РФ придает большое значение тому, чтобы Баку и Ереван пришли к мирному соглашению.

После признания Арменией территориальной целостности Азербайджана вопрос согласования пунктов мирного договора будет идти намного легче, уверен Алиев. <Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как части Азербайджана, а также признании территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской республики, вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче>, - сказал он.