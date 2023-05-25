Четверг, 25 Мая 2023 17:09

АрмИнфо.Спикер Палаты представителей американского штата Аризона Бен Томас в отдельном заявлении признал и выразил солидарность с правом Республики Арцах на самоопределение и борьбой народа Арцаха за свободную и независимую жизнь.

Как сообщает АРФД, это стало возможно благодаря слаженной работе активных членов комитета "Ай Дат" Артура Артеняна и Вардана Арабяна и армянской общины Аризоны.

В преамбуле принятого решения содержится обширная ссылка на историю нагорно- карабахского конфликта, на то, что Арцах является одним из оживленных центров культурной, политической и религиозной жизни коренного армянского народа. В преамбуле решения также говорится о незаконности решения о насильственно присоединении Арцаха к Азербайджану, азербайджанском насилии в отношении самоопределения Арцаха, военных преступлениях, совершенных Азербайджаном во время последней войны, а также решимости Арцаха продолжать борьбу за независимость.

Председатель Палаты представителей Аризоны обратился к международному сообществу с призывом признать правительство Республики Арцах и способствовать урегулированию конфликта.