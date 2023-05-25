Четверг, 25 Мая 2023 13:43

АрмИнфо.Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, считает замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Так, в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о подготовке мирного договора между сторонами, он указал, что с учетом крайней чувствительности этих вопросов Москва не может комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению.

"Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов", - добавил замглавы МИД России.

Он напомнил, что Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Галузин уверен, что эту совместную работу следует рассматривать в контексте реализации комплекса трехсторонних договоренностей, согласованных лидерами России, Азербайджана и Армении в период начиная с ноября 2020 года.

"Они лежат в основе процесса армяно-азербайджанской нормализации и формируют "дорожную карту" примирения Баку и Еревана. Она включает в себя шаги по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации армяно- азербайджанской границы и развитию контактов по линии гражданского общества", - отметил он.

Возвращаясь к теме мирного договора, Галузин сказал, что российская сторона помогает находить точки соприкосновения, выходить на устраивающие их формулировки и компромиссы.

Добавим, что как сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин 25 мая проведет две двусторонние встречи, с коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, потом ожидается трехсторонняя встреча.