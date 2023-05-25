Четверг, 25 Мая 2023 12:07

АрмИнфо. Глава армянского оборонного ведомства Сурен Папикян не участвует в работах Совета министров обороны (СМО) ОДКБ в Минске.

Как стало известно из видеоматериалов, стартующего в Минске заседания СМО ОДКБ, Армению на мероприятии представляет представитель МО РА в Объединенном штабе Организации Артак Тоноян. В заседании участвуют Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Главы оборонных ведомств стран-участников ОДКБ провели совместное фотографирование перед началом заседания, а до этого на площади Победы почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к вечному огню у монумента Победы.

Участники заседания обсудят сегодня в Минске вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств - членов ОДКБ, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования.

В ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, военно-технического сотрудничества и другие.

Напомним, что в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.