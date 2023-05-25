Четверг, 25 Мая 2023 11:33

АрмИнфо.Экс-руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), бывший депутат Национального Собрания РА Мигран Погосян заявил, что лично предупредил директора СНБ о незаконных поставках в Армению крупной партии кокаина. Об этом говорится в заявлении Погосяна.

<13 мая с.г., узнав о наличии на банановом складе в Армении подозрительной массы весом около 1 тонны, я незамедлительно начал предпринимать соответствующие шаги. В частности, я позвонил в приемную директора СНБ РА Армену Абазяну, но, не получив результата, отправил голосовое сообщение на мобильный номер директора СНБ, после чего директор СНБ мне перезвонил. В ходе телефонного разговора я сообщил ему, что сотрудники близкой мне компании, занимающейся импортом бананов, вместо ожидаемых продуктов обнаружили в контейнере большое количество порошка неизвестного происхождения. Я также сообщил, что директор компании вместе с командой юристов находится перед зданием СНБ и хочет сделать заявление. Я попросил главу СНБ принять заявление и ускорить рассмотрение дела>, - отметил Погосян.

Однако, по его словам, нарушая право на неприкосновенность частной жизни и личную защиту, Служба национальной безопасности осуществляет действия в отношении людей, предупредивших о происшествии. <Всем понятно, что у людей, которые, проявив реальную гражданскую сознательность, сообщили в соответствующие органы о наличии и местонахождении 1 тонны кокаина, могут возникнуть проблемы с личной безопасностью. О других подробностях, исходя из ряда факторов, я пока воздержусь что-либо сообщить, призывая СНБ зря не беспокоить людей. Соответствующие службы РА прекрасно осведомлены о случившемся, они знают, что произошло, поэтому призываю их исключить <охоту на ведьм> в рамках данного дела и раскрыть всю реальность и настоящих виновных>, - говорится в заявлении Погосяна.

Напомним, что 24 мая, выступая в Национальном Собрании РА, премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в рамках уголовного

дела, возбужденного СНБ, имеются задержанные. Он фактически напрямую обвинил в совершении преступления Миграна Погосяна, увязав это дело с деятельностью ранее правящей в Армении Республиканской партии, в рядах которой состоял бывший директор СПИСА, являюшийся де-факто владельцем крупной компании, поставляющей в страну бананы.

Накануне СНБ сообщила о задержании в рамках данного дела начальника отдела импорта и закупок СП "Мргени" М.Х. Ранее СНБ выступила с сообщением о выявлении ввезенной в Армению 1 тонны кокаина. Ввоз был осуществлен компанией, занимающейся импортом фруктов из Эквадора. Огромная партия наркотиков, общая стоимость которой составляет порядка 250 млн евро, оказалась в Армении транзитом через Италию и Грузию. Между тем, изданиие Il Messaggero со ссылкой на управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди- Калабрия Италии конфисковали 3 тонны кокаина в контейнерах с бананами, которые везли в Армению через Эквадор и Грузию. Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни обнаружили в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Оба контейнера, длиной более 12 м каждый, охлаждались. Наркотики были скрыты среди 78 т бананов. Управление по борьбе с мафией в Реджо-ди- Калабрии, ознакомившись с документацией и проведя проверку компаний, участвовавших в перевозке груза, решило провести досмотр двух ящиков, в которых, как выяснилось, находился кокаин. Вещество было найдено с помощью специальных сканеров и кинологического подразделения фингвардии; в частности, в поиске участвовала собака по кличке Джоэл.