Четверг, 25 Мая 2023 11:32

АрмИнфо. Вашингтон поддерживает прямые переговоры между Ереваном и Баку. Об этом 25 мая заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на просьбу прокомментировать предстоящую сегодня в Москве встречу лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве России.

"Мы считаем, что прямые переговоры важны для достижения окончательного прочного решения, которое, по нашему мнению, вполне достижимо, если обе стороны смогут прийти к соглашению для преодоления своих разногласий. И мы поддерживаем проведение этих переговоров, будь то в Вашингтоне, как это было в прошлом месяце, в Брюсселе, как это было пару недель назад, или где угодно в мире. Важно то, что эти две стороны продолжают общаться друг с другом", - сказал Миллер.

Он также не стал отвечать на вопрос о том, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луис Боне находится на Южном Кавказе, отметив, что ему ничего не известно об этом, кроме того, что США продолжают участвовать в дискуссиях.

"Мы приветствуем сообщения о том, что стороны сами продолжают вести переговоры. Мы подтверждаем нашу убежденность, как четко заявил на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, в том, что мир близок, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. И мы продолжим поддерживать стороны в этом начинании, в том числе путем взаимодействия с ними напрямую", - резюмировал представитель Госдепа США.