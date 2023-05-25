Четверг, 25 Мая 2023 11:28

АрмИнфо. Среди депутатов Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> есть один, который часто не осознает, что он говорит. Об этом 25 мая на пленарном заседании НС заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Агван Варданян.

Депутат отметил, что несколько часов назад в парламенте прозвучало утверждение о том, что если ранее представители партий власти и оппозиции спорили между собой, а зачастую и ругались, то теперь начинают слушать друг друга. <К сожалению, это не так. И причина тому

- провокационные действия депутата от партии власти, который зачастую не осознает то, что говорит>, - заявил оппозиционер.

Он также обратил внимание на поведение сотрудников службы безопасности НС РА, действия которых, по словам Варданяна, непозволительны по отношению к депутатам. <Имейте в виду, что мы здесь со своими целями, вы - со своими, но с подобным поведением мы никогда не смиримся>, - заявил Агван Варданян.

В ответ вице-спикер НС Рубен Рубинян заметил, что нельзя мириться с действиями, которые направлены на срыв работы парламента. <Накануне спикер НС вынес предупреждение обоим участникам инцидента - и Овику Агазаряну, и Артуру Саркисяну. Что касается службы безопасности, я своими глазами видел, как ваша фракция провоцировала их>, - сказал вице-спикер.

Напомним, что накануне в НС произошла очередная потасовка между депутатами от фракции <Гражданский договор> и оппозиции. Все началось со словесной перепалки между бывшимо мэром Сисиана, депутатом НС от оппозиционной фракции <Армения> Артурлм Саркисяном и представителем правящей фракции Овиком Агазаряном. Последнему не понравилось выступление Саркисяна и он начал перечить ему. В конечном итоге, произошла потасовка, к которой присоединились депутаты правящей фракции. В целях восстановления порядка в зале заседаний спикер НС Ален Симонян распорядился службе безопасности вывести оппозиционного депутата НС из зала. В ответ Саркисян назвал эти действия незаконными, заявив, что <власти за это еще заплатят>. После этого председатель НС вынес предупреждение Агазаряну и Саркисяну. Выступая с трибуны парламента, Симонян отметил, что у него лично нет желания обострять ситуацию. В то же время, произошедшее он квалифицировал, как организованная провокация.