Среда, 24 Мая 2023 23:20

АрмИнфо. <Зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых сегодня позиций.

Об этом 24 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что зеркальный отвод войск означает равный отвод войск от границы, указанной в Алма-Атинской декларации, то есть те, кто перешел черту, должен вернуться за нее. Пашинян подчеркнул, что Армения сегодня представляет из себя дом, у которого нет сертификата кадастра, и теперь, наконец, должна получить подобный документ, за основу которого должна быть взята Алма-Атинская декларация. В этом контексте премьер также отметил, что пункт о нерушимости границ, указанный в Алма-Атинской декларации, негативно воспринимается в армянском обществе, но государству необходимо, чтобы его границы не нарушались.