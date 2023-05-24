Среда, 24 Мая 2023 23:19

АрмИнфо. Вооруженные силы Армении не применяли против азербайджанской армии иранские беспилотные летательные аппараты. Об этом 24 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

Он отметил, что недавно оборонное ведомство страны опровергло утверждения азербайджанской стороны. Министр назвал это продолжением дезинформации про то, что армянские Су-30СМ якобы были переданы другой стране. Папикян отметил, что в первый день вооруженного противостояния у Сотка, 11 мая, азербайджанская сторона распространила дезинформацию о якобы применении дронов иранского производства, однако на следующий день она опровергла саму себя, заявив, что на азербайджанской территории обнаружены обломки БПЛА армянского производства. Тем не менее, всего день спустя эти БПЛА вдруг стали французскими и применялись французскими инструкторами. "Я вновь официально заявляю: это - очередная дезинформация Азербайджана. Ярким тому доказательством являются показанные иностранным военным атташе в Баку обломки и осколки", - сказал министр