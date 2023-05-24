Среда, 24 Мая 2023 23:13

АрмИнфо. В повестке армяно-азербайджанских отношений отдельного вопроса о связи западных регионов Азербайджана с Нахичеванью просто не существует. Об этом 24 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, это тот вопрос, который укладывается в проект разблокирования всех транспортных и экономических связей региона. В рамках данного проекта Республика Армения готова обеспечить это сообщение. <Мы на условиях взаимности обязались открыть коммуникации региона, что мы готовы сделать>, - сказал Пашинян, указав на наличие идей по созданию новых инфраструктур. Он отметил, что у Республики Армения нет обязательств по созданию подобного маршрута, но она готова рассматривать этот вариант. Это произойдет тогда, если появятся признаки региональной интеграции, мира, взаимной выгоды. На этом фоне республике действительно удастся преодолеть блокаду при сохранении суверенитета за теми дорогами, по чьей территории пройдут дороги. Речь идет о коммуникациях, оговоренных в 9-ом пункте трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

Армения, по словам Пашиняна, была готова на признаках взаимной выгоды построить дорогу, но когда дело дошло до правового оформления договоренности, Азербайджан по непонятным причинам отказался подписать документ. Сейчас предпринимается попытка решить этот вопрос.

Пашинян опроверг утверждения некоторых политических сил Армении о том, что в соответствии с трехсторонним заявлением пообещал построить коридор, связывающий Азербайджан со своим анклавом в Нахичевани. <Хочу заявить со всей ответственностью, что я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать>, - отметил глава армянского правительства.