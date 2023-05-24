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АрмИнфо. В повестке армяно-азербайджанских отношений отдельного вопроса о связи западных регионов Азербайджана с Нахичеванью просто не существует. Об этом 24 мая в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
По его словам, это тот вопрос, который укладывается в проект разблокирования всех транспортных и экономических связей региона. В рамках данного проекта Республика Армения готова обеспечить это сообщение. <Мы на условиях взаимности обязались открыть коммуникации региона, что мы готовы сделать>, - сказал Пашинян, указав на наличие идей по созданию новых инфраструктур. Он отметил, что у Республики Армения нет обязательств по созданию подобного маршрута, но она готова рассматривать этот вариант. Это произойдет тогда, если появятся признаки региональной интеграции, мира, взаимной выгоды. На этом фоне республике действительно удастся преодолеть блокаду при сохранении суверенитета за теми дорогами, по чьей территории пройдут дороги. Речь идет о коммуникациях, оговоренных в 9-ом пункте трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.
Армения, по словам Пашиняна, была готова на признаках взаимной выгоды построить дорогу, но когда дело дошло до правового оформления договоренности, Азербайджан по непонятным причинам отказался подписать документ. Сейчас предпринимается попытка решить этот вопрос.
Пашинян опроверг утверждения некоторых политических сил Армении о том, что в соответствии с трехсторонним заявлением пообещал построить коридор, связывающий Азербайджан со своим анклавом в Нахичевани. <Хочу заявить со всей ответственностью, что я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать>, - отметил глава армянского правительства.
|Премьер РА: <зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых позиций
|Министр обороны: ВС Армении не применяли против азербайджанской армии иранские БПЛА
|Глава МИД РА: в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.
|Пашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорю
|Премьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать
|Соседи Армении не Голландия и не Люксембург - депутат
|Никол Пашинян пояснил, почему Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана
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|Захарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммита
|Представитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из Армении
|США хотят построить в Армении малые модульные ядерные реакторы
|Армения улучшила свои позиции в рейтинге "Страны переходного периода 2023" по версии Freedom House
|Эксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|В Армении выявлены факты организации незаконной игры <Покер>
|Лео Дохерти не информирован о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного Карабаха
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|Президент РФ примет участие в пленарном заседании ЕЭФ
|Сборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалями
|24 мая - День безопасности на переезде
|Араик Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана
|Медучреждения Армении будут лицензироваться через каждые пять лет
|На озере Севан в Армении появится подразделение водного патруля
|Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам
|Спецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в Ереване
|Бюро АРФД о заявлениях Пашиняна: Курс поражений, потерь, унижений вступает в новую фазу
|Замглавы МИД Армении рассказал в Совбезе ООН о геноцидальных действиях Азербайджана в отношении народа Арцаха
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|Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с обращением к народу и международному сообществу
|Секретарь Совбеза Армении и госминистр по вопросам Европы Великобритании обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
|В Армении дан старт сбору подписей для проведения референдума по криминализации отказа от Арцаха
|Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
|Министры обороны стран ОДКБ соберутся в Минске для обсуждения вызовов безопасности
|Армянские национальные комитеты Южной Америки, Франции и Греции осудили высказывания Пашиняна
|Депутат от партии власти: мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Армении
|Пашинян и министр по делам Европы Соединенного Королевства обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Пашинян и спецпредставитель Генсека НАТО обсудили партнерство Армения-НАТО
|Фронт безопасности и развития Арцаха: Пашинян упорно продолжает преступный план по сдаче НКР и уничтожению армянской государственности
|Председатель ПА ОБСЕ на встрече с президентом Азербайджана поинтересовалась мирной повесткой между Ереваном и Баку
|Киликийский Католикосат: Справедливое право народа Арцаха на самоопределение не может стать жертвой попыток установления всеобъемлющего мира в регионе
|Мирзоян и Коломина обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе
|Левон Зурабян: Армения подписала Алма-Атинскую декларацию с 10 оговорками и признала территориальную целостность Азербайджана без Нагорного Карабаха
|Осканян: Главная причина нынешней ситуации в Армении и Арцахе - военно- политические и дипломатические провалы Пашиняна
|Роберт Кочарян: Мои подходы не изменились - за родину надо бороться, а не имитировать борьбу
|Шестой фестиваль "Стрижка овец" пройдет 10 июня в поселке Хот Сюникской области
|Оппозиционер: каждый армянин должен принять для себя решение, на какой стороне он находится
|По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта
|В Армении зарплата следователей повысится почти вдвое
|Правительство РА предлагает внести уточнения в администрирование по отсрочке от призыва на военную службу
|Глава КГД Армении сообщил о ввозе в страну сильнейшего наркотического средства в беспрецедентном объеме
|Оппозиционер: призываем все здоровые силы объединить усилия для отстранения нынешних правителей Армении от власти
|Выполняющие политический заказ следователи должны знать, что завтра-послезавтра будут обслуживать семьи турков - оппозиционер
|Спикер НС РА: я полностью разделяю заявления премьер-министра, высказанные им накануне на пресс-конференции
|Экс-глава ереванского района Нор-Норк продал территорию парка своей жене
|Постпредство НКР во Франции: Арцах по-прежнему полон решимости защищать свое право на самоопределение
|Глава САР: Сдавая Арцах, Пашинян сдаёт и Армению, и диаспору, обесценивая каждого армянина
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