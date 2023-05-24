Среда, 24 Мая 2023 18:36

АрмИнфо.Мы сегодня стоим перед выбором, наши мысли и сердце вступают в противоречие, в связи с тем, что задача защиты интересов государства в лице Республики Армения не согласовывается с национальными интересами, алгоритмами армянского мира. Такую мысль выразил в интервью СМИ известный армянский предприниматель, депутат парламента, член правящей политической команды, глава Объединенной трудовой партии Армении Гурген Арсенян.

Асенян заявил о своей полной поддержке политике, осуществляемой премьер-министром Николом Пашиняном, в том числе и по мирной повестке. <Обеими руками буду защищать мирную повестку, которая приведет к взаимному признанию Арменией и Азербайджаном территориальной целостности по тем территориальным координатам, которые были приняты в 1991 году со стороны стран СНГ (Алматинская декларация - Ред).

Депутат выразил мнение, что в отличие от государственных интересов, которые находятся в компетенции армянских политиков и зоне их ответственности, комплекс национальных интересов в большей степени связан со многочисленными внешними факторами, на которые государство сегодня не в состоянии влиять. <И мы часто не понимаем, откуда и как проявляют себя эти факторы, откуда идут эти потоки и с чем они связаны, с какими, в том числе, иностранными спецслужбами.

<Да, в Арцахе живут наши соотечественники, но и в Джавахке они живут, и в Бейруте, и в Глендейле, и в Австралии, а наша задача - блюсти интересы нашего государства, его защиту, обеспечивать безопасность наших жителей>, - сказал Арсенян, отметив, что именно это является сегодня первостепенной задачей, задачей, которая должна быть основной целью политического руководства страны, а все иные вопросы лишь вытекают из этой повестки. <Я не собираюсь оспаривать тот факт, что такая политика может привести к сложностям для наших соотечественников в Арцахе. Мы это понимаем, поэтому наши политические деятели в ходе переговоров поднимают вопрос гарантий, связанных с безопасностью жизни наших соотечественников, их основополагающих прав. Несмотря на то, что руководство Азербайджана пока не делает в этом направлениии никаких шагов, однако считаю, что оно тем самым усиливает давление ради укрепления своих переговорных позиций>, - сказал Арсенян.

Он напомнил журналистам о том, что политика - есть искусство возможного, в том числе и говоря о невыполняемых предвыборных обещаниях политической команды Пашиняна по деоккупации части Гадрута и Шуши, отметив что вопрос о возвращении жителей этих территорий так же является предметом переговоров. <То что происходит - это реальность и эту реальность нельзя не учитывать. Надо дистанцироваться от авантюризма и отказаться от процессов, которые могут привести к трагичным для Армении последствиям>, - считает Арсенян.

Он подчеркнул, что Республика Армения - единственное армянское государство и не один политический деятель не имеет права ставить под угрозу это существование в условиях наличия ассиметричных угроз. <Мы должны понимать, что наши соседи не Голандия и не Люксенбург, и как бы сложно нам не было, мы должны найти возможности мирного сосуществования с ними> - отметил Арсенян.