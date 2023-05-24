Среда, 24 Мая 2023 18:19

АрмИнфо.Если Армения не признает территориальной целостности Азербайджана, то же самое может сделать Азербайджан по отношению к Армении. Об этом 24 мая с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, это означает, что если Ереван не признает 86,6 тыс кв.км. территории Азербайджана, последний может не признать 29,8 тыс

кв.км территории Армении. Причем, как отметил Пашинян, этот разговор происходит на глазах международной общественности. <Когда

Азербайджан последовательно нападает на территории Армении, о чем мы информируем зарубежных партнеров, в ответ Баку упоминает о нападениях армянской стороны на территорию Азербайджана>, - отметил премьер-министр РА.

Он отметил, что в обществе бытовало и бытует мнение, что в случае нападения Азербайджана на Армению Еревану поможет ОДКБ. <Организация же заявляет, что поможет, и направить 30 сильных наблюдателей. Мы должны здесь принять решение. Мы можем заявить, что не признаем территориальную целостность Азербайджана в 86,6 тыс кв. км, а признаем в 45,6 тыс кв. км. Они же, в свою очередь, скажут, что признают Армению не площадью в 29,8 тыс кв. км, а в 8,8 тыс кв. км. Да, я подтверждаю, что в Брюсселе достигнута договоренность о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана в 86,6 тыс кв. км территории Азербайджана, ожидая, что и Азербайджан сделает то же самое в отношении территории Армении в 29,8 тыс кв.км>, - сказал глава кабмина. Он отметил, что вслед за признанием Аламатинской декларации 1991 года, утверждением договоренностей, достигнутых в Праге и в Брюсселе, начинается третий этап, согласно которому необходимо определиться с картами. Армянская сторона предлагает карты Советского Союза, в частности карты Генштаба СССР 1975 года. <Кажется, это постепенно становится не только нашей позицией, но и находит понимание у наших международных партнеров>, - подчеркнул премьер- министр РА.