Среда, 24 Мая 2023 17:27

АрмИнфо.В зале заседаний Национального Собрания Армении произошла очередная словесная перепалка между оппозицией и правящей фракцией <Гражданский договор>, которая переросла в потасовку. Все началось с выступления бывшего мэра Сисиана, депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Артура Саркисяна, которое крайне не понравилось представителю правящей фракции Овику Агазаряну, начавшему перечить выступавшему. В конечном итоге, произошла потасовка, к которой присоединились депутаты правящей фракции.

В целях восстановления порядка в зале заседаний спикер НС Ален Симонян распорядился службе безопасности вывести оппозиционного депутата НС из зала. В ответ Саркисян назвал эти действия незаконными, заявив, что <власти за это еще заплатят>.

После этого председатель НС вынес предупреждение Агазаряну и Саркисяну. Выступая с трибуны парламента, Симонян отметил, что у него лично нет желания обострять ситуацию. В то же время, произошедшее он квалифицировал, как организованная провокация.

Спикер обратил внимание на появление в зале заседаний бывшего вице­спикера, представителя фракции <Армения> Ишхана Санателяна, который прежде не появлялся. По словам Симоняна, оппозиция использовала инцидент, чтобы затем покинуть зал заседаний парламента. Причина - предстоящий правительственный час, на котором будет присутствовать и премьер- министр Армении Никол Пашинян. Спикер парламента поблагодарил службу безопасности, попросил их проявлять терпеливость и не поддаваться на провокации. "У оппозиции, не имеющей никакой повестки, единственная цель - провоцировать нас. Не поддавайтесь на провокации", - сказал он, обращаясь к членам правящей фракции.