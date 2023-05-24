Среда, 24 Мая 2023 14:41

АрмИнфо. Армения улучшила свои позиции в рейтинге демократии в мире "Страны переходного периода 2023" по версии авторитетной международной правозащитной органиазции Freedom House.

Армения заняла 35 строчку в рейтинге, на одну позицию улучшив свои показатели, и расположившись среди стран с гибридным режимом.

"Рейтинг гражданского общества улучшился с 4,50 до 4,75 благодаря постепенному улучшению журналистских расследований, ведущему к уголовным расследованиям и политическим изменениям, успеху средств массовой информации в суде по делам о свободе информации и декриминализации правительством закона о "тяжких оскорблениях".

Рейтинг Independent Media улучшился с 2,75 до 3,00 благодаря более активному участию организаций гражданского общества в государственных процессах принятия решений и выработки политики, продемонстрированному гражданским обществом влиянию на изменение государственной политики и институционализированным отношениям между организациями гражданского общества и ветвями власти. В результате рейтинг демократии в Армении улучшился с 3,04 до 3,11", - говорится к справке о рейтинге.

Среди стран с гибридным режимом и сосед Армении - Грузия, которая расположилась на 34 строчке, ухудшив свои показатели на одну строчку.

Другой сосед Армении - Азербайджан занимает первую строчку в рейтинге и причислен к странам с консолидированным авторитарным режимом. По еще двум соседям Армении - Ирану и Турции данных не приводится.

Союзник Армении - Россия расположилась на второй строчке, также пополнив список стран с консолидированным авторитарным режимом. В резюме к докладу отмечается, что Украина (39 строчка), Молдова (36 строчка) и Армения в последние годы неуклонно совершенствовали свои демократические институты, чему способствовала гражданская активность и выборы.

"Несмотря на то, что авторитарные агрессии угрожали их базовой безопасности, народ и его свободно избранные лидеры боролись за улучшение управления посредством тесного сотрудничества с местными НПО и профессионалами", - говорится в сообщении.

Вместе с тем констатируется, что российское вторжение на Украину насторожило весь мир, но аналогичный сценарий разворачивается на Кавказе, и получает гораздо меньше внимания.

"После победы в 2020 году режим Ильхама Алиева продолжил преследовать свои территориальные амбиции военным путем. В 2022 году он предпринял крупное вторжение в Республику Армения, а в начале 2023 года еще больше изолировал этнических армян, оставшихся в Нагорном Карабахе, заблокировав важнейшее дорожное сообщение под видом "экологических протестов".

Расширение контроля Баку над Нагорным Карабахом и частями Армении уничтожит свободы и безопасность местного населения. Демократические правительства не должны игнорировать опасность. Они должны предпринять все возможные шаги для укрепления демократии в Армении и обеспечения защиты всех тех, кто живет под властью Азербайджана или бежит от оккупации", - говорится в сообщении.

Также обращается внимание на тот факт, что Армения еще не подала заявку на вступление в ЕС, но в 2022 году она продолжала добиваться демократических успехов, став единственной страной в рейтинге, улучшившей более одного показателя. Однако вероятность ухудшения сохраняется. "Учитывая зависимость Армении от авторитарной России в плане военной защиты от ее открыто враждебного и столь же авторитарного соседа Азербайджана, демократия Армении сталкивается с уникально мощными встречными ветрами", - отметили в FH.

При этом подчеркивается, что плохая работа правительства Грузии резко контрастирует с успехами других гибридных режимов в Армении, Молдове и Украине.

В докладе сообщается, что показатели демократии снизились в 11 из 29 стран, включенных в отчет, а в 7 странах они улучшились. Тем не менее, гражданские активисты и демократические лидеры продолжали бороться за лучшее управление в различных регионах.

Отметим, что в докладе оценивается демократия в странах по шкале от 1 до 100, где 1 - худший результат, а 100 лучший