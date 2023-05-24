Среда, 24 Мая 2023 14:41

АрмИнфо.С сожалением приходится констатировать, что c армянской стороны нет даже плана урегулирования армяно- азербайджанских отношений. Об этом в интервью CivilNet заявила старший исследователь Международной кризисной группы по вопросам Южного Кавказа Олеся Вартанян, комментируя резонансные заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанные им на пресс-конференции 22 мая о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана.

По словам эксперта, все заявления Пашиняна лишь очерчивали направления и видения урегулирования, но они не давали четкого ответа на вопрос о том, что делать с самым главным вопросом повестки, а именно, что подразумевается под понятием безопасность и права армянского населения Нагорного Карабаха. <Предполагаю, что в этом направлении пока нет никакого содержания>, - сказала Вартанян.

Она отметила, что в мировой практике есть много положительных и отрицательных примеров того, как та или иная территория остается в составе своей бывшей метрополии под наблюдением международных гарантов. К примеру, подобная модель была применена на Балканах. <В этом вопросе не следует изобретать велосипед, формулы можно найти. Исходя из выступления премьер-министра, можно сделать вывод о том, что армянская сторона в этом вопросе очень много надежд возлагает на международных посредников. Но перекладывание ответственности на международных посредников, не важно, будет ли это Россия или западные страны и организации, не означает, что кто-то придет за Армению воевать и принимать какие-то решения. Я знаю, что в Ереване чиновники часто обижаются, когда о подобных вещах заговаривает Россия в ответ на упреки о плохом выполнении обязательств по обеспечению безопасности, но, к сожалению, мы имеем дело с истиной>, - отметила Вартанян, добавив, что аналогичные претензии начинают звучать и в адрес миссии гражданских наблюдателей Европейского Союза, которая мониторит ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Как подчеркнула эксперт, эта миссия находится в Армении не для того, чтобы защищать ее, а для наблюдений за развитием событий.

<Почему я об этом говорю? На самом деле, это очень важный пункт. Если ты перекладываешь ответственность за Нагорный Карабах на каких-то людей, находящихся за рубежом, потом не следует обижаться, что из этого ничего не получилось. Более того, в этой инициативе имеется огромный риск ее провала. В данном вопросе армянская сторона постоянно <проседает>, предпочитая делегировать каким-то международным посредникам, которые, по замыслу Еревана должен принять и Азербайджан, к примеру, идея прямых переговоров между Степанакертом и Баку >, - заметила Вартанян. Она добавила, что данная идея является отличной, но <за столько времени можно было придумать что-нибудь еще>.

Вартанян коснулась и темы снижения статуса Нагорного Карабаха. За более чем годовой период никто так и не понял, кто эти международные посредники, которые просили опустить эту планку. <В апреле прошлого года, выступая в Национальном Собрании РА, премьер-министр РА впервые заговорил об этом, что стало неожиданностью и сюрпризом практически для всей армянской общественности>, - отметила эксперт.

Говоря о предстоящей встрече в Москве лидеров Армении, России и Азербайджана, она отметила, что, по всей видимости, речь на ней зайдет о возобновлении железнодорожного сообщения, который является самым первым пунктом дискуссий о разблокировании транспортных коммуникаций. Данная инициатива, предложенная президентом России в ноябре прошлого года, вызывает недовольство Еревана, настаивающего на открытии всех границ и разблокировании всех транспортных коммуникаций, что дало бы возможность республике получить дополнительные выходы на мировой рынок. Эксперт считает, что под железной дорогой легче всего <спрятать> имеющиеся разногласия по терминологии, связанной с коридором. <Если им удастся договорится по данному вопросу, однозначно, это станет очень важным шагом вперед. Вопрос в том, станет ли железная дорога эксплуатироваться сразу с задействованием стыка в Нахичевани, или же речь будет идти о многомесячном периоде согласований в целях привлечения инвестиций для выстраивания соответствующей инфраструктуры на юге Армении. Но проблема в том, кто предоставит средства для реализации данного проекта>, - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что если обратиться к заявлениям президента Азербайджана, которые он делал на протяжении последних двух лет, то можно сделать вывод о том, что Баку увязывает Лачинский коридор с Зангезурским и контроль за коридором в Армении должен находиться под контролем российской стороны. В настоящее время на Лачинском коридоре фактически установлен контроль со стороны Азербайджана. <К сожалению, мы не видим попыток со стороны Еревана по проведению переговоров с Баку по установленному на Лачинской дороге КПП, переговоры вели российские представители, а не Армения>, - сказала Вартанян, добавив, что Международная кризисная группа предлагает армянской стороне установить свои сканеры на входе на территорию Азербайджана и далее в Карабах, предоставив доступ информации к международным посредникам для подтверждения факта отсутствия поставок оружия, а Азербайджану в свою очередь, предложить оставить свои сканеры, но не досматривать машины и грузы. Проверять только те машины, у которых у Баку на основании показаний сканеров возникнут подозрения. Но делать это вместе с российскими миротворцами, подчеркнула эксперт.