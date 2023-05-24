Среда, 24 Мая 2023 12:43

АрмИнфо.Компания "Южно-кавказская железная дорога" 24 мая провела ежегодную акцию "День переезда>. Цель акции в привлечении внимания автолюбителей к вопросам безопасного движения на инфраструктуре железной дороги.

Согласно сообщению компании, акция была организована ЮКЖД совместно с органами местного самоуправления и правоохранительными органами. Автолюбителям были розданы информационные буклеты о правилах безопасного переезда через железнодорожные пути. Акция была проведена на всей инфраструктуре железной дороги, на переездах с наиболее интенсивным трафиком движения.

На инфраструктуре ЗАО "ЮКЖД" действует 103 переезда через железнодорожные пути, из которых 37 - регулируемых (т.е. на переездах организовано круглосуточное дежурство или переезды оснащены средствами сигнализации) и 73 - нерегулируемых.

В 2022 году на железной дороге было зафиксировано 12 ДТП и 48 случаев наезда на домашний скот. По сравнению с 2021 годом количество инцидентов несколько снизилось, однако во всех случаях имеет место игнорирование водителями правил переезда через железнодорожные пути.

За прошедшие 15 лет в ЗАО "ЮКЖД" значительно повысились интенсивность движения, скорость и вес поездов. В настоящее время скорость некоторых пассажирских поездов в пригородном сообщении составляет 100 км/ч, а грузовые поезда формируются весом до 4500 тонн. Тормозной путь поездов с такими параметрами превышает 500 метров, а это означает, что нарушения ПДД при пересечении железнодорожной инфраструктуры содержат серьезнейшие угрозы, которые могут привести к самым тяжелым последствиям.

И тем не менее, некоторые наши сограждане не задумываются о последствиях нарушения правил дорожного движения или ошибок в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности или беспечности и продолжают также небрежно относиться к соблюдению правил на железнодорожной дороге. Цена такой беспечности - человеческая жизнь и здоровье.

"Начало 2023 года отметилось ростом количества ДТП на железнодорожной инфраструктуре. В текущем году имело место 5 ДТП, как и в прошедшие годы, все они допущены по вине водителей. Следует отметить рост тяжести последствий ДТП. Как пример, ущерб от последнего случая, допущенного на регулируемом переезде с участием пассажирского электропоезда и груженного автомобиля и по счастливой случайности завершившегося без смертельного исхода, составил несколько млн драмов.

Последовательно проводимая работа ЮКЖД по ликвидации несанкционированных пересечений, к сожалению, не дает ощутимых результатов, и эксплуатация таких пересечений неизбежно приведет к ДТП. Учитывая несоизмеримость веса железнодорожного подвижного состава и автомобиля неизбежно приведет к серьезным последствиям в первую очередь именно автомобильного транспорта и пассажиров автомобилей", - отмечает главный ревизор по безопасности движения поездов ЮКЖД Сергей Арутюнян.

Компания также в очередной раз призывает граждан и водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения, не выходить на железнодорожные пути и быть бдительными на железнодорожной инфраструктуре.