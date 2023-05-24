Среда, 24 Мая 2023 10:55

АрмИнфо. Спецпредставитель Генсека НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьера Коломина дал оценку встречам в Ереване на высшем уровне.

"Хорошие встречи в Ереване с премьер-министром Николой Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и Секретарем Совбеза Григоряном. Обсудили пути расширения сотрудничества Армения-НАТО и динамику региональной безопасности, в частности текущее состояние мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, после недавних переговоров", - написал он в Твиттер.

Отметим, что Коломина находился в Ереване в рамках регионального турне. Он также побывает в Грузии и Азербайджане.