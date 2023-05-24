Среда, 24 Мая 2023 10:54

АрмИнфо.На пресс-конференции 22 мая лицо, занимающее должность премьер-министра РА, открыто заявило о признании Арцаха и бывших анклавов Тавушской и Араратской областей в составе территориальной целостности Азербайджана, что является еще одним проявлением антигосударственной и антинациональной политики, последовательно реализуемой режимов в РА. Об этом говорится в заявлении Бюро АРФ "Дашнакцутюн".

"Нынешнее правительство Армении рука об руку с турецко-азербайджанским тандемом планомерно пытается сломить дух сопротивления нашего народа, ведя страну к неминуемой гибели. Курс поражений, потерь, унижений вступает в новую фазу. Каждый день и час этого правительства представляет собой экзистенциальную угрозу", - подчеркнули в Бюро. При этом в АРФД убеждены, что не все еще потеряно, ситуацию можно исправить, такой потенциал есть. Дашнакцаканы считают, что совместными усилиями национальных сил необходимо восстановить триединство Армения-Арцах-Диаспора и совершить перелом в ситуации. "Сильная, справедливая, достойная Армения - залог нашей безопасности и будущих успехов. Но прежде всего, необходимо не допустить принятия новых вынуждающих к жизненным уступкам капитуляционных соглашений, исключаю становление всякого соглашения без непосредственного участия народа. Любое действие любого правительства Армении, ставящее под сомнение итоги референдума, проведенного в Арцахе, Конституцию Республики Армения и являющуюся ее неотъемлемой частью Декларацию независимости, изначально ничто", - подчеркнули в АРФД. В Бюро добавили, что не потерпят вынуждающих соглашений, которые попирают интересы армянского народа. "Всем порядочным и патриотичным армянам есть чем заняться в этом плане. Мы верим, что вместе мы сможем изменить ход истории", - резюмировали в Бюро.

Отметим, что премьер Армении на пресс-конференции 22 мая заговорил о передаче Азербайджану так называемых "анклавов" в Тавушской и Араратской областях. Данные шаги армянского премьера в случае реализации отрежут Армению от стратегических транспортных коммуникаций в Иран и Грузию. Никол Пашинян также отметил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Арцахе назвали недопустимой подобную позицию властей Армении.