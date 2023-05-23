Вторник, 23 Мая 2023 17:25

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев является военным преступником. Об этом 23 мая журналистам заявил секретарь правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

Он согласился с вопросом о том, что президент Азербайджана ведет себя неконструктивно, не выполняет решений международных судов. <Все это очевидно, и никем не оспаривается, но это не означает, что армянская сторона должна полагаться исключительно на волю случая и не

реагировать на провокации азербайджанской стороны>, - отметил депутат. Он напомнил, что за три дня до переговоров в Брюсселе Азербайджан постоянно обстреливал суверенные территории Республики Армения и позиции Армении с целью достижения преимущества за столом переговоров. <Наши Вооруженные силы в эти дни вели достойные бои и не позволили Азербайджану вступить с нами в переговоры на условиях военного преимущества>, - сказал парламентарий.

Ованнисян заметил, что Армения выступает ха мир, чтобы дороги были разблокированы, страна могла развиваться, укреплять армию, чтобы никто никогда не стрелял по границам государства. <У нас очень четкие отношения с нашими международными партнерами, будь то Россия,

Запад или США, и мы стараемся быть максимально конструктивными на созданных ими площадках. Мы должны бороться за создание международных механизмов диалога Баку- Степанакерт, и мы должны сделать все, чтобы Азербайджан ушел с оккупированных территорий Республики Армения. Одним словом, мы должны сделать все для того, чтобы иметь возможность подписать документ о мире и нормализации отношений, благодаря которому мы сможем обеспечить долгосрочный мир и развитие Армении>, - сказал секретарь правящей фракции <Гражданский договор>.