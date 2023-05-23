Вторник, 23 Мая 2023 16:37

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян и министр по делам Европы Соединенного Королевства Лео Докерти обсудили урегулирование армяно- азербайджанских отношений и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече с Докерти Пашинян приветствовал его визит в Армению и подчеркнул важность тесного сотрудничества и развития взаимодействия с Соединенным Королевством в различных областях. Он выразил уверенность, что двусторонние отношения имеют большой потенциал для развития.

Лео Докерти отметил, что уже заявлено о начале стратегического диалога с Арменией, и добавил, что они заинтересованы в расширении связей по разным направлениям.

В частности, были обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия, возможности реализации программ в солнечной энергетике и в других областях. Никол Пашинян добавил, что правительство Республики Армения заинтересовано в привлечении британских инвесторов на рынок Армении.

Были также затронуты процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, вопросы разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитации границы и обеспечения безопасности границы между Арменией и Азербайджаном, а также ситуация вокруг Нагорного Карабаха, в частности, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и вопрос о внедрении механизма международного диалога между Баку и Степанакертом.

Премьер-министр отметил, что в контексте не только блокады коридора, но и лишения народа Нагорного Карабаха газо- и электроснабжения цель политики Азербайджана - подвергнуть этнической чистке армян Нагорного Карабаха.