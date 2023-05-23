Вторник, 23 Мая 2023 15:19

АрмИнфо. Справедливое право народа Арцаха на самоопределение не может стать жертвой попыток установления всеобъемлющего мира в регионе и признания территориальной целостности Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Католикосата Дома Киликийского.

В заявлении выражается полная поддержка Папским Святым Престолом Великого Дома Киликийского вместе с епархиями по всему миру, национальными властями и соответствующими структурами и ассоциациями вчерашнему заявлению парламента Арцаха, отвергая любые подходы и попытки признать Республику Арцах частью территориальной целостности Азербайджана, и в данном случае, особенно премьер- министра и правительства Республики Армения.

В Католикосате напомнили, что 10 декабря 1991 года Арцах уже выразил свою коллективную волю к суверенитету путем всенародного голосования, а затем Верховный Совет Республики Армения 8 июля 1992 года вновь подчеркнул суверенитет Арцаха.

"Согласно международному праву, нация имеет право на самоопределение. Поэтому справедливое право народа Арцаха на самоопределение не может стать жертвой попыток установления всеобъемлющего мира в регионе и признания территориальной целостности Азербайджана.

Нужно быть зорким, дальновидным и особенно целеустремленным. Включение Арцаха в состав территориальной целостности Азербайджана поставит под угрозу не только безопасность народа Арцаха, но и суверенитет и безопасность Армении.

В этот судьбоносный момент нашей истории мы обращаемся к детям нашего народа с призывом объединиться и поддержать Арцах", - говорится в заявлении Дома Киликийского.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. В Арцахе назвали недопустимой подобную позицию властей Армении.