Вторник, 23 Мая 2023 14:49

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян отреагировал на заявление парламентского большинства НС Арцаха, на фоне вчерашних заявлений армянского премьера Никола Пашиняна.

"Ультимативное требование к президентам, по моей части, считаю неуместным и оскорбительным. Вы только сейчас поняли, что происходит? Вы настолько "наивны"?

Последние два года не видеть, что идёт откровенная сдача Арцаха, при всем желании невозможно. Мы говорили об этом публично по каждому поводу. НС Арцаха в своем большинстве (кроме 4 депутатов) со своими лидерами, никак не реагировало на наши предупреждения", - отметил Кочарян.

При этом он обвинил арцахских парламентариев в поддержке власти РА на выборах 2021 года. "Вы поддержали власть Армении на парламентских выборах 21 года. Вы "не заметили" массовые протестные выступления в Ереване в апреле-мае прошлого года. Вашей покорностью и стремлением угодить властям Армении вы позволили решать судьбу Арцаха без вашего участия. Так что не смейте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. И уж точно не вам судить об уровне моей патриотичности. Мои подходы не изменились - за родину надо бороться, а не имитировать борьбу", - отметил Роберт Кочарян.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

После этого заявления парламент Арцаха выступил с заявлением, в котором среди прочего обратилось к бывшим и действующим президентам Республики Армения и Республики Арцах с призывом осудить заявления, сделанные Николом Пашиняном 22-го мая 2023 года. "В противном случае мы будем рассматривать ваше молчание как знак согласия с премьер-министром Республики Армения", - подчеркнули парламентские фракции Арцаха.