Вторник, 23 Мая 2023 10:27

АрмИнфо.Сегодня как никогда ранее важны шаги, действия и единство, невзирая ни на какие разногласия и амбиции, которые ничто по сравнению с бедствием, нависшим над головой армянского народа. Об этом говорится в заявлении третьего президента РА Сержа Саргсяна в связи с озвученным накануне на пресс- конференции премьер-министром РА Николом Пашиняном намерением властей Армении признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

<Требовать от меня реакции после прямого и резкого заявления занимающего пост премьер-министра РА капитулянта о признании Арцаха

частью Азербайджана просто непонятно, если не оскорбительно. Постоянно, в том числе в течение последних пяти лет, я по всем возможным поводам заявлял, что Арцах не будет в составе Азербайджана. Я и руководимая мной политическая сила в лице Республиканской партии во всех наших заявлениях, выступлениях и посланиях постоянно подчеркивали и озвучивали наши принципиальные подходы к вопросу Арцаха, по пунктам излагали наши позиции по этому жизненно важному для нас вопросу, а также высказывались о деструктивных шагах нынешних правителей Армении. Наши заявления не подлежат никаким изменениям>, - подчеркнул Серж Саргсян.

Он добавил, что РПА выступала, боролась и продолжает бороться, сколько бы ее ни клеветали, ни дискредитировали, ни преследовали. <Если некоторые люди сейчас вдруг <удивляются неожиданному повороту событий> и требуют от меня нового заявления, это, как минимум, вызывает недоумение. Я был и определенно остаюсь рядом со своими братьями и сестрами в Арцахе, верный клятве, которую дал перед могилами своих товарищей по оружию, не оставлять незавершенным совместную работу. Дорогие братья и сестры, помимо слов, сегодня как никогда важны шаги, действия и единство, невзирая ни на какие разногласия и амбиции, которые ничто по сравнению с бедствием, нависшим над головами нашего народа. Я считал и считаю арцахскую проблему, а также задачу государственного строительства Армении миссией своей жизни>, - подчеркнул третий президент РА.

Напомним, что накануне на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. <86 600 кв км территории Азербайджана включают в себя и территорию Нагорного Карабаха>, - заявил премьер-министр РА.