Вторник, 23 Мая 2023 10:27

АрмИнфо. Поведение и позиция действующих властей Республики Армения в логике безоговорочного подчинения желаниям Азербайджана в судьбоносных для народа Арцаха вопросах неприемлемы. Об этом говорится в совместном заявлении второго президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна и третьего президента Республики Арцах Бако Саакяна.

В заявлении экс-президенты констатируют, что в течение последних лет было много непонятных шагов со стороны властей Армении, ставящих под сомнение государственность Арцаха. При этом они обратили внимание, что через доступные каналы пытались предупредить о пагубных последствиях такого поведения.

"С сожалением отмечаем, что наши предупреждения не оказали отрезвляющего эффекта. Из-за многочисленных неудач сегодня мы стоим перед провалом в переговорах, катастрофической войной, а теперь и с принуждением выполнять все требования и капризы противника.

На протяжении длительного времени мы стремились оставаться верными сформировавшейся у политических элит двух армянских республик традиции, согласно которой невмешательство во внутренние дела друг друга считается проявлением политкорректности", - подчеркнули экс-лидеры Арцаха.

Вместе с тем они констатировали, что озвученное 22 мая действующим премьер- министром Армении, расшатало основы армянской государственности, в частности, нарушив обязательство быть защитником прав всего армянства.

"Благодаря многовековой борьбе наших предков и сформировавшейся на этой основе Арцахской национально-освободительной борьбе появилось новое качество национального достоинства, унижать которое никто не имеет права, независимо от занимаемой должности и положения.

Никто не имеет морального права определять наше будущее и будущее наших детей. Арцах не принял и не примет те подходы, которые были представлены сегодня премьер- министром РА и, как Арцах боролся в прошлом, так и сейчас, всеми возможными средствами будет бороться за право достойно жить на своей родине.

Мы верим, что как в прошлые годы, так и сегодня все армянство будет рядом с народом Арцаха", - говорится в заявлении Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна.

Отметим, что армянский премьер Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.