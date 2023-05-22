Понедельник, 22 Мая 2023 16:42

АрмИнфо. Армения привержена строительству долгосрочного, стабильного и достойного мира на Южном Кавказе. Об этом 22 мая на совместной пресс-конференции с госминистром по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дохерти заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на просьбу представить детали московских переговоров с азербайджанским коллегой.

По его словам, Армения со своей стороны очень конструктивно вовлечена в переговорный процесс, созвучно именно вышеуказанному вектору мира. "По понятным причинам, Армения одна не может предпринимать эти конструктивные шаги. Они должны быть взаимными. И при наличии взаимности, они действительно могу стать основой для долгосрочного мира", - отметил он.

При этом Мирзоян добавил, что подытожит итоги интенсивных переговоров последнего периода (Вашингтон, Брюссель), а не только Москвы. "Хотел бы сказать, что в Вашингтоне также удалось достичь прогресса, так как было согласовано еще два пункта проекта мирного проекта. А по нескольким пунктам стало возможно провести прямой и долгий диалог. И могу сказать, что в ходе этого диалога стороны стали также лучше понимать озабоченности друг друга и намерения", - сказал армянский министр, добавив, что он об этом говорит, так как есть вероятность достичь договоренностей и по этим пунктам.

Мирзоян при этом признал, что есть пункты, по которым позиции стороны

далеки друг от друга. Он уточнил, что это пункты, касающиеся самых

сложных вопросов.

"Для Армении принципиально внести определенность в вопросе делимитации, о чем я говорил и прежде", - сказал глава МИД Армении.

Вместе с тем министр признал, что позиции сторон по вопросу разблокировки транспортных и экономических коммуникаций, наверное, ближе всего и позиция РА не претерпела изменений. "Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций, и в нашем представлении это должно происходить по принципу уважения суверенитета, взаимности и равенства сторон", - сказал он, отметив привлекательность этих коммуникаций с международной точки зрения, а не только региональной.

В заключение Мирзоян подчеркнул, что переговоры протекают по ряду других спектров.

Отметим, что в мае текущего года прошло несколько встреч между главами МИД Армении и Азербайджана по процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. Они прошли под эгидой Вашингтона, Брюсселя, а затем Москвы.