Понедельник, 22 Мая 2023 16:39

АрмИнфо. В рамках моего визита в Баку вопрос разблокировки Лачинского/Бердзорского коридора поднимался. Об этом 22 мая на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил государственный министр по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Дохерти.

Он заверил, что этот вопрос был одним из ключевых в повестке визита.

"Мы поднимали вопрос свободного перемещения людей через Лачинский коридор. Наши отношения с Баку также важны, как и наши отношения с Ереваном. И наша позиция не претерпела изменений, и мы убеждены, что это противостояние не может обеспечить стабильный мир", - сказал Дохерти, добавив, что Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира в этом регионе и этого можно добиться лишь за столом переговоров.

По его словам, именно по этой причине в Великобритании поддерживают форум под эгидой ЕС и США для продвижения этого вопроса. "Мы будет оказывать влияние на все стороны для продвижения этого вопроса", - отметил Дохерти.