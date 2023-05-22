|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными действия и заявления Армении, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Дохерти: Позиция Великобритании по карабахскому конфликту не претерпела изменений
|Мирзоян: Азербайджан параллельно переговорам продолжает незаконное блокирование Бердзорского коридора
|Пашинян не исключает возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
|Лео Дохерти: Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
|Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений - премьер
|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
|Когда ОДКБ определится с границей РА, 90% проблем будут устранены - Пашинян прокомментировал <предложение США <прогнать русских> из Армении>
|Пашинян: все проблемы должны решаться в правовом поле
|В посольстве Великобритани рассказали о целях визита госминистра в Армению
|Ереван выступает за делимитацию армяно-азербайджанской границы по картам Генштаба СССР от 1975 года
|В Ереване состоится ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest
|AРМЕНАЛ провел экологическую акцию “Зеленая волна”
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Первый президент РА: наглость властей Армении не знает границ
|Армения во второй раз обращается в Международный суд ООН в связи с блокированием Лачинского коридора
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
|Пресечена попытка ввоза в Армению из Ирана крупной партии наркотиков, оружия и боеприпасов
|На границе Армении проходит митинг в поддержку Арцаха
|Азербайджанский военнослужащий произвел прицельный выстрел в армянского постового
|МИД Армении выступил с заявлением по итогам переговоров Мирзоян - Байрамов в Москве
|У Ильхама Алиева "семь песен" и все они про Армению
|Лавров анонсировал встречу вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по вопросу разблокированию коммуникаций на следующей неделе
|Встреча Посла М.Аязова с ректором Ереванской государственной консерватории им. Комитаса
|Депутат НС от партии власти: Поведение России по отношению к Армении непонятно, и не может не вызывать озабоченности
|Самвел Бабаян не против идеи создания в Арцахе Государственного комитета обороны
|ЮКЖД оборудует переезды резинокордовым покрытием
|В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России
|Туркменистан предложил реализовать новые проекты по поставкам газа в китайском направлении
|Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
|Песков подтвердил информацию о предстоящей встрече Алиева и Пашиняна в Москве
|Лавров: Трехсторонняя встреча между Ереваном, Баку и Москвой запланирована на вторую половину дня
|Оценки спикера НС РА о так называемом оскорблении в его адрес носят политический характер - депутат
|Анн Луйо: Для нас важно не только развитие Сюника, но и его безопасность
|Глава USAID продолжает уклоняться от ответов на вопросы о гумкризисе в Арцахе - ANCA
|ВОЗ решительно осуждает действия, происходящие в Лачинском коридоре и на границе с Арменией
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из АГС-17
|Пашинян рассказал об итогах встреч в Брюсселе и в Рейкьявике
|Вендант Патель: США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном вне зависимости от места его проведения
|Мирзоян на встрече с Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Бердзорского коридора
|Менее оптимистичен, чем глава Евросовета: Обсуждение вопроса армянских пленных продолжится на предстоящих встречах - Пашинян
|ЮКЖД вновь призывает граждан быть бдительными на железнодорожной инфраструктуре
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Задержанная мать погибшего солдата объявила голодовку в СИЗО
|Глава КГД: мы пока воздержимся от комментариев по поводу выявления крупной партии наркотиков
|ВС Азербайджана применили миномет в направлении армянского села Норабак
|Бюджет программы "Устойчивый Сюник команда Европы" удвоен
|Ален Симонян призвал коллег по ОДКБ, имеющих <близкие и тесные отношения с Азербайджаном>, предпринять шаги по устранению нарушений международного права
|Читать больше
АрмИнфо. Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией. Об этом 22 мая на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.
Он отметил, что в контактах с западными партнерами вопрос об антироссийских санкциях является постоянным предметом обсуждений. Этот же вопрос находится и в повестке армяно-российских отношений. <Армения член Евразийского экономического союза, Ереван связан с Москвой отношениями стратегического партнерства, Россия является одним из крупнейших торгово- экономических партнеров Армении, но наша страна не может себе позволить оказаться под западными санкциями. Следовательно, наши отношения с Российской Федерацией будут осуществляться в том объеме, благодаря которому республика сможет избежать санкций>, - сказал глава правительства, добавив, что у Армении нет серьезных ресурсов, чтобы противостоять этим санкциям, потому что в этом случае ничего хорошего не будет ни для одного из союзников РА. Кроме того, будут ухудшены отношения с западными странами. Дабы избежать подобного развития событий, давались и даются соответствующие поручения. Ведется работа с западными партнерами, потому что в ряде случаев можно нарушить санкции по неосторожности.
Пашинян заметил, что для Еревана не менее важны отношения и с Тегераном, в отношении которого по- прежнему применяются санкции, и Армения придерживается этих санкций.
|Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Бегларян назвал неприемлемыми и незаконными действия и заявления Армении, направленные на признание Арцаха в составе Азербайджана
|Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
|Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
|Дохерти: Позиция Великобритании по карабахскому конфликту не претерпела изменений
|Мирзоян: Азербайджан параллельно переговорам продолжает незаконное блокирование Бердзорского коридора
|Пашинян не исключает возможность экстрадиции пересекших границу РА азербайджанцев
|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
|Лео Дохерти: Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
|Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений - премьер
|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
|Когда ОДКБ определится с границей РА, 90% проблем будут устранены - Пашинян прокомментировал <предложение США <прогнать русских> из Армении>
|Пашинян: все проблемы должны решаться в правовом поле
|В посольстве Великобритани рассказали о целях визита госминистра в Армению
|Ереван выступает за делимитацию армяно-азербайджанской границы по картам Генштаба СССР от 1975 года
|В Ереване состоится ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest
|AРМЕНАЛ провел экологическую акцию “Зеленая волна”
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Первый президент РА: наглость властей Армении не знает границ
|Армения во второй раз обращается в Международный суд ООН в связи с блокированием Лачинского коридора
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
|Пресечена попытка ввоза в Армению из Ирана крупной партии наркотиков, оружия и боеприпасов
|На границе Армении проходит митинг в поддержку Арцаха
|Азербайджанский военнослужащий произвел прицельный выстрел в армянского постового
|МИД Армении выступил с заявлением по итогам переговоров Мирзоян - Байрамов в Москве
|У Ильхама Алиева "семь песен" и все они про Армению
|Лавров анонсировал встречу вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по вопросу разблокированию коммуникаций на следующей неделе
|Встреча Посла М.Аязова с ректором Ереванской государственной консерватории им. Комитаса
|Депутат НС от партии власти: Поведение России по отношению к Армении непонятно, и не может не вызывать озабоченности
|Самвел Бабаян не против идеи создания в Арцахе Государственного комитета обороны
|ЮКЖД оборудует переезды резинокордовым покрытием
|В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России
|Туркменистан предложил реализовать новые проекты по поставкам газа в китайском направлении
|Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
|Песков подтвердил информацию о предстоящей встрече Алиева и Пашиняна в Москве
|Лавров: Трехсторонняя встреча между Ереваном, Баку и Москвой запланирована на вторую половину дня
|Оценки спикера НС РА о так называемом оскорблении в его адрес носят политический характер - депутат
|Анн Луйо: Для нас важно не только развитие Сюника, но и его безопасность
|Глава USAID продолжает уклоняться от ответов на вопросы о гумкризисе в Арцахе - ANCA
|ВОЗ решительно осуждает действия, происходящие в Лачинском коридоре и на границе с Арменией
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из АГС-17
|Пашинян рассказал об итогах встреч в Брюсселе и в Рейкьявике
|Вендант Патель: США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном вне зависимости от места его проведения
|Мирзоян на встрече с Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Бердзорского коридора
|Менее оптимистичен, чем глава Евросовета: Обсуждение вопроса армянских пленных продолжится на предстоящих встречах - Пашинян
|ЮКЖД вновь призывает граждан быть бдительными на железнодорожной инфраструктуре
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Задержанная мать погибшего солдата объявила голодовку в СИЗО
|Глава КГД: мы пока воздержимся от комментариев по поводу выявления крупной партии наркотиков
|ВС Азербайджана применили миномет в направлении армянского села Норабак
|Бюджет программы "Устойчивый Сюник команда Европы" удвоен
|Ален Симонян призвал коллег по ОДКБ, имеющих <близкие и тесные отношения с Азербайджаном>, предпринять шаги по устранению нарушений международного права
|Читать больше
|Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Читать больше
|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
|Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
|Пашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политолог
|Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
|Шарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
|Рубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития Арцаха
|Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
|Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
|Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
|Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха
|Армения переживает кризис безопасности, но этот кризис сложился не сегодня - Пашинян
|Пашинян ответил Осканяну
|Вардан Осканян: "Мадридскими принципами" Баку признал, что Нагорный Карабах - не часть Азербайджана
|Эксперт: в стране с серьезной проблемой общественного иммунитета оппозиция должна быть вдвое, втрое более мобильной и ответственной
|Без определения нынешнего статуса Нагорного Карабаха говорить о будущем статусе не приходится - Пашинян