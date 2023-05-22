Понедельник, 22 Мая 2023 16:39

АрмИнфо. Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией. Об этом 22 мая на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в контактах с западными партнерами вопрос об антироссийских санкциях является постоянным предметом обсуждений. Этот же вопрос находится и в повестке армяно-российских отношений. <Армения член Евразийского экономического союза, Ереван связан с Москвой отношениями стратегического партнерства, Россия является одним из крупнейших торгово- экономических партнеров Армении, но наша страна не может себе позволить оказаться под западными санкциями. Следовательно, наши отношения с Российской Федерацией будут осуществляться в том объеме, благодаря которому республика сможет избежать санкций>, - сказал глава правительства, добавив, что у Армении нет серьезных ресурсов, чтобы противостоять этим санкциям, потому что в этом случае ничего хорошего не будет ни для одного из союзников РА. Кроме того, будут ухудшены отношения с западными странами. Дабы избежать подобного развития событий, давались и даются соответствующие поручения. Ведется работа с западными партнерами, потому что в ряде случаев можно нарушить санкции по неосторожности.

Пашинян заметил, что для Еревана не менее важны отношения и с Тегераном, в отношении которого по- прежнему применяются санкции, и Армения придерживается этих санкций.