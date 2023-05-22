Понедельник, 22 Мая 2023 16:38

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвавшего условия, при которых Ереван может покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),

"В целом ОДКБ имеет авторитет среди государств-членов. Демонстрирует свою эффективность. Что касается заявления премьера Армении, мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьям, и говорить уже по нашему дальнейшему совестному участию в ОДКБ", - сказал представитель Кремля, передает Газета.ру.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее "недееспособной" структурой. По словам премьера, такая повестка рассматривается на случай, если ОДКБ станет недействующей организацией. Премьер-министр также отметил, что в этом случае Армения будет сама решать свои вопросы безопасности.