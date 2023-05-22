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|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
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АрмИнфо.Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 22 мая на пресс-конференции.
<Мы говорим, что вопросы прав и обязанностей армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате Степанакерт-Баку>,- указал он.
На уточняющий вопрос, признает ли действующее правительство Республики Армения Нагорный Карабах частью Азербайджана, Пашинян заявил, что вне зависимости от позиции нынешнего кабмина, все правительства страны признавали территориальную целостность Азербайджана.
<В нашем понимании, если Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана в 86 600 тыс. кв. км, то и Баку готов признать территориальную целостность Армении в пределах 29 800 кв км>, - заявил он.
Глава армянского правительства подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны обсуждаться путем диалога между Степанакертом и Баку, при этом важны международные гарантии.
Вместе с тем, у премьера есть опасения, что в случае отсутствия таковых, вопрос может быть предан забвению и Азербайджан продолжит проводить свою политику проведения этнической чистки и геноцида.
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|Мирзоян: Армения готова и заинтересована в деблокаде региональных коммуникаций
|Лео Дохерти: Лондон выступает за установление стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе
|Армения не может себе позволить оказаться под западными санкциями из-за отношений с Россией - Пашинян
|В Кремле прокомментировали слова Пашиняна по части условий выхода из ОДКБ
|86,6 тыс. кв. км включают в себя также так называемые анклавы - Никол Пашинян
|В Армению прибыли представители Минобороны США
|Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах - Пашинян
|Необходимо сделать все возможное для углубления и расширения армяно-российских партнерских отношений - премьер
|Пашинян не исключает, что Армения может принять решение относительно де-юре прекращения или замораживания членства в ОДКБ
|В Минобороны Армении отказали в захоронении в "Ераблуре" останков бойца АСАЛА Пьера Гюлумяна
|Пашинян: если реакция Баку на предложения Армении устроит Ереван, то заключение мирного договора в ближайшее время не исключено
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|В Ереване состоится ежегодный фестиваль книги Yerevan Book Fest
|AРМЕНАЛ провел экологическую акцию “Зеленая волна”
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха
|Первый президент РА: наглость властей Армении не знает границ
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|Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
|Пресечена попытка ввоза в Армению из Ирана крупной партии наркотиков, оружия и боеприпасов
|На границе Армении проходит митинг в поддержку Арцаха
|Азербайджанский военнослужащий произвел прицельный выстрел в армянского постового
|МИД Армении выступил с заявлением по итогам переговоров Мирзоян - Байрамов в Москве
|У Ильхама Алиева "семь песен" и все они про Армению
|Лавров анонсировал встречу вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по вопросу разблокированию коммуникаций на следующей неделе
|Встреча Посла М.Аязова с ректором Ереванской государственной консерватории им. Комитаса
|Депутат НС от партии власти: Поведение России по отношению к Армении непонятно, и не может не вызывать озабоченности
|Самвел Бабаян не против идеи создания в Арцахе Государственного комитета обороны
|ЮКЖД оборудует переезды резинокордовым покрытием
|В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России
|Туркменистан предложил реализовать новые проекты по поставкам газа в китайском направлении
|Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
|Песков подтвердил информацию о предстоящей встрече Алиева и Пашиняна в Москве
|Лавров: Трехсторонняя встреча между Ереваном, Баку и Москвой запланирована на вторую половину дня
|Оценки спикера НС РА о так называемом оскорблении в его адрес носят политический характер - депутат
|Анн Луйо: Для нас важно не только развитие Сюника, но и его безопасность
|Глава USAID продолжает уклоняться от ответов на вопросы о гумкризисе в Арцахе - ANCA
|ВОЗ решительно осуждает действия, происходящие в Лачинском коридоре и на границе с Арменией
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха из АГС-17
|Пашинян рассказал об итогах встреч в Брюсселе и в Рейкьявике
|Вендант Патель: США поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном вне зависимости от места его проведения
|Мирзоян на встрече с Лавровым в Москве обратил внимание на ситуацию вокруг Бердзорского коридора
|Менее оптимистичен, чем глава Евросовета: Обсуждение вопроса армянских пленных продолжится на предстоящих встречах - Пашинян
|ЮКЖД вновь призывает граждан быть бдительными на железнодорожной инфраструктуре
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Задержанная мать погибшего солдата объявила голодовку в СИЗО
|Глава КГД: мы пока воздержимся от комментариев по поводу выявления крупной партии наркотиков
|ВС Азербайджана применили миномет в направлении армянского села Норабак
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