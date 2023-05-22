Понедельник, 22 Мая 2023 14:22

АрмИнфо.Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 22 мая на пресс-конференции.

<Мы говорим, что вопросы прав и обязанностей армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате Степанакерт-Баку>,- указал он.

На уточняющий вопрос, признает ли действующее правительство Республики Армения Нагорный Карабах частью Азербайджана, Пашинян заявил, что вне зависимости от позиции нынешнего кабмина, все правительства страны признавали территориальную целостность Азербайджана.

<В нашем понимании, если Ереван готов признать территориальную целостность Азербайджана в 86 600 тыс. кв. км, то и Баку готов признать территориальную целостность Армении в пределах 29 800 кв км>, - заявил он.

Глава армянского правительства подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны обсуждаться путем диалога между Степанакертом и Баку, при этом важны международные гарантии.

Вместе с тем, у премьера есть опасения, что в случае отсутствия таковых, вопрос может быть предан забвению и Азербайджан продолжит проводить свою политику проведения этнической чистки и геноцида.