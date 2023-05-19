Пятница, 19 Мая 2023 18:23

АрмИнфо.У президент Азербайджана Ильхама Алиева семь песен и все они про Армению. Именно таким образом можно перефразировать известную русскую поговорку, на фоне сегодняшних выпадов, сделанных Алиевым в адрес Армении по части закупки вооружения.

Так, бессменный лидер Азербайджана на этот раз не придумал ничего лучше, как обвинить Армению в милитаризации.

"Закупка Арменией оружия на сотни миллионов долларов создает новые угрозы для региона. Сегодня в Армении поднимают голову реваншистские силы, продолжаются территориальные претензии против Азербайджана. Он отметил, что стремительное вооружение Армении создает новые опасности ", - заявил он, принимая верительные грамоты нового посла Индии в Баку Шридхарана Мадхусудханана.

"Если Армения действительно хочет мира с Азербайджаном, то тогда для чего она закупает оружие на сотни миллионов долларов?" - задался он вопросом, добавив, что "такая политика приведет к новым угрозам для региона".

И всё бы ничего, если бы сам Азербайджан в это время активно не вооружался, причем не на миллионы, а миллиарды.

Отметим, что согласно официальным данным расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность на 2023 год предусмотрены в размере 5,32 млрд манатов ($3,1 млрд). Это на 235,3 млн манатов ($138 млн), или на 4,6%, больше, чем в 2022 году.

Кроме того, в начале этого года израильские СМИ сообщали о том, что только Израиль продал Азербайджану оружие и вооружение на миллиарды долларов. Израиль экспортировал в Азербайджан очень широкий спектр оружия - начиная с автоматов "Тавор" и заканчивая самыми сложными системами, такими как радары, средства ПВО, противотанковые ракеты, баллистические ракеты, корабли и широкий спектр беспилотников, как для разведки, так и для нападения. Израильские компании также поставляли передовые шпионские технологии, такие как системы мониторинга коммуникаций от Verint и шпионские программы Pegasus от NSO Group - инструменты, которые использовались против журналистов, ЛГБТ-сообщества и правозащитников в Азербайджане. И этом еще речь не идет о Турции, России и других странах, откуда Азербайджан продолает активно закупать вооружение.

Меж тем, власти Армении намерены в 2023 году потратить на оборонную сферу 517 млрд драмов ($1,3 млрд).

Поэтому читая сообщение о том, что Алиев возмущен тем, что Армения закупит у Индии партию вооружения на сумму в 20 млрд рупий ($244,7 млн) на лице невольно проскальзывает улыбка, а в голове начинает крутиться известная поговорка о том, что в собственном глазу бревна не видит, а в чужом соринку разглядел.