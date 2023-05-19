Пятница, 19 Мая 2023 17:38

АрмИнфо. Министры иностранных дел Армении, Азербайджана и России, Арарат Мирзоян, Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе трехсторонней встречи в Москве обменялись оценками той ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению тех договоренностей, достигнутых в период с 9 ноября 2020 года между лидерами РА, АР и РФ. Об 19 мая по итогам встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве заявил российский министр Сергей Лавров.

В этом ключе он напомнил, что эти договоренности касаются, прежде всего, обеспечения безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе, в том числе и в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК).

"Они касаются разблокирования транспортных и экономических коммуникаций. Этим занимается трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьер-министров Армении, Азербайджана и России. И эти договоренности касаются также решения гуманитарных вопросов, но прежде всего, речь идет о делимитации границы с ее последующей демаркацией. Для этого, отдельным заявлением лидеров Армении, Азербайджана и РФ была создана комиссия по делимитации и последующей демаркации - армяно-азербайджанская, с участием России в качестве консультанта", - сказал российский министр.

Вместе с тем он констатировал, что отдельной темой является мирный договор, над которым стороны начали работать, и который сейчас

активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников.

"Как вы знаете, армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе. Работа над ирным договором является безусловно основополагающей. Но, наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности и в Карабахе, и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров сообщил, что все вышеуказанные вопросы были обсуждены в комплексе, коллеги из Армении и Азербайджана выразили признательность российской стороне за ведущую роль в общих усилиях, которые воплощаются, прежде всего, в трехсторонних заявлениях лидеров и в тех контактах, которые продолжаются в каждых из упомянутых выше направлений.

"На следующей неделе должна состояться очередная трехсторонняя встреча группы вице- премьеров по вопросу разблокированию транспортных коммуникаций. Мы надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже весьма близки к окончательной договоренности. И в ближайшее время условились провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием России", - проинформировал Лавров.

Вместе с тем он подчеркнул, что по мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждались, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению.

И рассчитываю - вот сейчас началась двусторонняя встреча между главами МИД Армении и Азербайджана, - по ее итогам они нас проинформируют о том, чего удалось достичь", - сказал глава МИД РФ, добавив, что задачей Москвы было проведение этой встречи.

Он также выразил надежду, что переговоры позволят достичь практических результатов. "Будем и далее способствовать движению вперед с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения всех трехсторонних заявлений, составляющих фундамент нормализации армяно-азербайджанских отношений", - резюмировал Лавров.