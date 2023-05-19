Пятница, 19 Мая 2023 15:40

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции первой инстанции города Ереван (резиденция в Шенгавите) завершил рассмотрение ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении матери погибшего военнослужащего Гаяне Акопян по делу <о покушении на похищение> сына премьер-министра. Решение будет обнародовано 20 мая в 15:00.

По словам правозащитника Рубена Меликяна, дело объемное и рассмотрено много материалов, а судья хочет опубликовать не заключительную часть решения, а решение целиком. <В этих условиях, чисто юридически, соображения суда понятны. Однако, с точки зрения высших ценностей, безусловно, неприемлемо, чтобы госпожа Гаяне еще один день провела под арестом, да еще с учетом того, что она объявила голодовку>, - отметил он.

Меликян добавил, что сторона защиты представила сразу несколько альтернативных мер пресечения вместо содержания под стражей: от домашнего ареста (при условии предоставления возможности регулярно посещать пантеон <Ераблур>) и административного контроля до внесения залога (ориентировочная сумма: 10 млн драмов) и поручительства (готовность выразили десять депутатов от обеих оппозиционных фракций НС и актер Грант Тохатян). <К сожалению, следователь не изменил своей позиции и возразил даже против домашнего ареста>, - отметил адвокат.

Напомним, что 17 мая газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье премьера, сообщила о попытке похищения Ашота Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Нагорном Карабахе военных. Газета сообщала, что члены организации заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека>. Между тем, в самой организации <Зов сыновей> все эти утверждения категорически опровергают.

Если суд удовлетворит ходатайство об аресте матери погибшего в ходе 44-дневной войне военнослужащего Жоры Мартиросяна - Гаяне Акопян, то это подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.