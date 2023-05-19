Пятница, 19 Мая 2023 14:56

АрмИнфо. Сегодня проводим намечавшуюся ещё на конец 2022 года трёхстороннюю встречу с нашим армянским коллегой. Об этом в ходе своего вступительного на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров отметил, что это хорошая возможность воспользоваться этим визитом в Москву, чтобы посмотреть и на состояние двусторонних дел.

"Тем более, в преддверии намечающихся контактов руководителей России и Азербайджана.

Хочу ещё раз подчеркнуть нашу нацеленность на реализацию всех договорённостей, которые были достигнуты между президентами В.В.Путиным и И.Г.Алиевым.

Среди последних интересных проектов - международный транспортный коридор "Север- Юг". Наши лидеры обсуждали это между собой и с участием других заинтересованных стран, а их немало. Рассчитываем, что при ближайшей встрече будет согласована дальнейшая работа на этом и других направлениях", - сказал глава МИД РФ.

Торговля у нас на подъёме, инвестиции работают, продолжил Лавров, у компаний есть дополнительные планы. "Обменяемся мнениями по этим вопросам. Посмотрим, как нам получше подготовиться к трёхстороннему контакту с нашим армянским коллегой. Он намечен на вторую половину дня", - сказал Лавров.