Пятница, 19 Мая 2023 14:46

АрмИнфо.Для нас важно не только развитие Сюника, но и его безопасность. Об этом в ходе пресс-конференции 18 мая, посвящённой Дню Европы, отметила посол Франции в Армении Анн Луйо.

Представляя программы, осуществляемые Францией в рамках инициативы "Устойчивый Сюник команда Европы" (Resilient Syunik Team Europe) , она отметила, что работы ведутся по трём направлениям, в частности повышение энергоэффективности и дорожное строительство, усиление местного самоуправления посредством децентрализованного сотрудничества, и сотрудничество с общественными организациями в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. В общей сложности, в данную инициативу вовлечены ещё 9 стран ЕС (Германия, Чехия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Австрия, Литва, Эстония, Швеция) и Швейцария в качестве внешнего партнёра.

В свою очередь посол Германии в Армении Виктор Рихтер подчеркнул, что Сюник - это не просто область Армении, а регион с многочисленными вызовами, с которыми сталкивается Республика Армения.

"Именно по этой причине важно усилить Сюник", - сказал посол, заметив, что этим занимается ЕС, в том числе Германия через GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству). Дипломат сообщил, что Германия пытается осуществить трансформационные инициативы, направленные на устойчивое развитие экономики, охрану окружающей среды, развитие местных инфраструктур и оказать содействие органом местного самоуправления. Он добавил, что помимо этого Германия осуществляет инициативы в Сюнике в сотрудничестве с другими странами. "Речь об офисах обслуживания граждан в Горисе, Сисиане, Татеве, Каджаране, Горайке, Капане, Мегри, Техе, которые работают по принципу одного окна", - уточнил Рихтер.

Дипломат напомнил также о важном направлении, связанном с усилением роли женщин, а также оказываемой поддержке молодёжи и уязвимым группам населения.

В ходе пресс-конференции выступил также посол Чехии Пётр Перунчик, который рассказал, что участие его страны в реализации инициатив в рамках Тeam Europe, как нового участника довольно скромное. "Чехия только одной программе содействовала, но очень интересной", - отметил чешский дипломат, сообщив, что в этом проекте внимание акцентируется на переход, который происходит в Армении, и основная цель которого - гендерное равенство.

Вместе с тем Перунчик рассказал, что Чехия окажет содействие 2 независимым армянским СМИ, открыв для последних офисы в Горисе. "Мы уверены, что лучший способ бороться с той ситуацией, в которой оказалась Армения, в частности Сюник, - это быть более осведомленным. То есть получать информацию с первых источников. Этой цели хотела бы содействовать чешская сторона", - заключил он.

Рассказав об инициативах в Сюнике, посол Королевства Нидерландов Николас Схермерс заявил, что в следующем году бюджет на реализацию программ в Сюникской области будет увеличен. Средства будут направлены, по его словам, на реализацию более масштабных проектов в сфере сельского хозяйства, ИТ, гендерного равенства и верховенства закона. "Важно, что Европа здесь. Мы показываем, что рядом с Сюником, который является важной частью Армении", - сказал Схермерс.

А временный поверенный в делах Литвы в Армении Дайли Денайте сообщила, что государство планирует реализовать программы содействия

в общине Тех. "Мы сравнительно небольшой донор, но рады содействовать по 2 направлениям. В рамках первого проекта хотим обратить внимание на проблемы граждан приграничных общин, которые обострились после войны 2020 года", - отметила она.

Говоря о втором направлении, литовский дипломат сообщила, что проект предусматривает обеспечение системой орошения общину Тех.

"Надеемся, что это улучшит социально-экономические условия жизни общины", - сказала она.

Вместе с тем Денайте подтвердила приверженность Литвы в вопросе обеспечения территориальной целостности, суверенитета и светлого, благополучного будущего Армении.

Посол Швейцарии в Армении Лукас Розенкранц подчеркнул в свою очередь, что Сюник был географическим приоритетом для Швейцарии с 2006 года.

Швейцария в рамках данной инициативы, по его словам, сконцентрируется на 4 направлениях: реформы в сфере образования, в частности профобразования в агросекторе, повышение прозрачности органов местного самоуправления, улучшение их работы, восстановление экономики в приграничных общинах и охрана окружающей среды (развитие экотуризма, реализация мероприятий по смягчению последствий изменения климата).

Напомним, что инициатива ЕС " Устойчивый Сюник команда Европы" (Resilient Syunik Team Europe Initiative) была запущена 18 январе 2023 года. Начальный пятилетний бюджет инициативы составляет 51 миллион евро. Это гибкий механизм, который может быть расширен и открыт для государств-членов ЕС, чтобы присоединиться к новым инициативам по содействию развитию Сюникского региона.

В рамках него в Сюнике будет реализовано два проекта.

Первый - "R2D Сюник: восстановление, устойчивость, развитие для Сюника", который финансируется совместно Европейским союзом и Австрийским агентством развития и реализуется Австрийским агентством развития. Проект стоимостью 11 млн евро направлен на повышение конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и поддержку восстановления устойчивой инфраструктуры малых сообществ в Сюнике. Реализация 60-месячного проекта началась в январе 2023 года.

Второй - "Партнерство для Сюника. Проект. Расширенные социальные услуги на базе сообщества" финансируется Европейским Союзом и реализуется организациями "Люди в нужде", "Каритас Армения" и "Виннет Армения". Проект стоимостью 1,6 млн евро направлен на оказание финансово устойчивых социальных услуг на уровне сообществ в Сюнике посредством эффективного сотрудничества гражданского общества и местных органов власти. Реализация 36-месячного проекта началась в феврале 2023 года.