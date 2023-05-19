Пятница, 19 Мая 2023 14:44

АрмИнфо. <Решительно осуждаем действия, происходящие в Лачинском коридоре и на границе с Арменией. Преследование медицинских работников недопустимо>, - заявили члены делегации Всемирной организации здравоохранения на встрече с главой армянского минздрава Анаит Аванесян.

Согласно информации министерстжа, представители ВОЗ заявили о готовности готова использовать все дипломатические рычаги для осуждения подобных действий.

Анаит Аванесян поблагодарила регионального директора ВОЗ Ганса Клюге за личное участие в решении проблемы.

Делегацию возглавила специальный представитель регионального директора ВОЗ в Армении Марте Эверард.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с углублением сотрудничества между Арменией и ВОЗ, оказанием технической поддержки кольцу ПМСП, реформами обеспечения качества перед 76-й Всемирной ассамблеей здравоохранения.

Отмечалось, что назначение представителя ВТО, а также встреча Анаит Аванесян-Ханс Клюге в рамках предстоящей Ассамблеи будут способствовать активизации сотрудничества.

Нпомним, что 17 мая после 20-дневной паузы Международному комитету Красного Креста предоставлена возможность переправить через Лачинский коридор определенное количество медикаментов и предметов первой необходимости для перераспределения в медицинских учреждениях Арцаха.