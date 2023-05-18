Четверг, 18 Мая 2023 22:25

АрмИнфо. Бюджет программы "Устойчивый Сюник - Команда Европы " (Resilient Syunik team Europe) вырос вдвое. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Армении Андреа Викторин в ходе пресс-конференции в Капане, приуроченной Дню Европы.

В частности, по словам дипломата, в январе этого года, когда в Ереване было заявлено о старте данной программы речь шла о бюджете в 51 млн. евро на последующие 5 лет. Однако с увеличением числа стран -партнёров, по словам Викторин, ныне бюджет уже составляет 116 млн. евро, из коих 40 млн. евро - грантовые средства, и 76 млн. евро - кредитные.

В этом контексте глава делегации ЕС в Армении выразила надежду, что к программе в дальнейшем присоединяться и другие страны-члены ЕС, что, соответственно, поспособствует увеличению бюджета.

В рамках программы фокус Команды Европы будет сосредоточен на развитии частного сектора, возможностей и навыков сектора МСБ, инвестициях в инфраструктуры в сферах образования и здравоохранения, а также социальном содействии, повышении качества местного самоуправления и др. Сегодня в команду Европы входят 10 стран ЕС, в частности Франция, Германия, Чехия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Австрия, Литва, Эстония, Швеция, а также Швейцария в качестве внешнего партнёра.