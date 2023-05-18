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АрмИнфо. Бюджет программы "Устойчивый Сюник - Команда Европы " (Resilient Syunik team Europe) вырос вдвое. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол ЕС в Армении Андреа Викторин в ходе пресс-конференции в Капане, приуроченной Дню Европы.
В частности, по словам дипломата, в январе этого года, когда в Ереване было заявлено о старте данной программы речь шла о бюджете в 51 млн. евро на последующие 5 лет. Однако с увеличением числа стран -партнёров, по словам Викторин, ныне бюджет уже составляет 116 млн. евро, из коих 40 млн. евро - грантовые средства, и 76 млн. евро - кредитные.
В этом контексте глава делегации ЕС в Армении выразила надежду, что к программе в дальнейшем присоединяться и другие страны-члены ЕС, что, соответственно, поспособствует увеличению бюджета.
В рамках программы фокус Команды Европы будет сосредоточен на развитии частного сектора, возможностей и навыков сектора МСБ, инвестициях в инфраструктуры в сферах образования и здравоохранения, а также социальном содействии, повышении качества местного самоуправления и др. Сегодня в команду Европы входят 10 стран ЕС, в частности Франция, Германия, Чехия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Австрия, Литва, Эстония, Швеция, а также Швейцария в качестве внешнего партнёра.
|Менее оптимистичен, чем глава Евросовета: Обсуждение вопроса армянских пленных продолжится на предстоящих встречах - Пашинян
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Задержанная мать погибшего солдата объявила голодовку в СИЗО
|Глава КГД: мы пока воздержимся от комментариев по поводу выявления крупной партии наркотиков
|ВС Азербайджана применили миномет в направлении армянского села Норабак
|Бюджет программы "Устойчивый Сюник команда Европы" удвоен
|Ален Симонян призвал коллег по ОДКБ, имеющих <близкие и тесные отношения с Азербайджаном>, предпринять шаги по устранению нарушений международного права
|Пашинян настаивает на необходимости зеркального отвода войск от пограничной линии и ее демилитаризацию
|Премьер РА заявил о подвижках в вопросе разблокировки железной дороги Армения- Азербайджан
|Ереван согласился на трехстороннюю встречу в Москве
|Пашинян: Армения и Азербайджан в Брюсселе признали территориальную целостность друг друга
|АНК: мы не может присоединиться к совместному заявлению политических сил, поскольку оно уязвимо с точки зрения международного права
|Политолог: При продолжении нынешней политики Армения может быть расчленена
|Экс-глава ереванского административного района Нор Норк обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий
|Закрепленный за Минобороны участок был продан генералу Аршалуйсу Пайтяну - прокуратура
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|Глава МИД РА: агрессивные действия Азербайджана являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права
|В Рейкьявике Армения не подписала декларацию о создании реестра ущерба Украине
|МО РА в очередной раз призывает СМИ не распространять неверную информацию
|Правозащитник сигнализирует о странной ситуации по делу о попытке похищения сына премьер- министра РА
|Депутат НС РА: в Арцахе много проблем, но главная из них - Араик Арутюнян
|МИД РФ: Евросоюз всего лишь пытается перебить повестку, предложенную Россией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Военнослужащий, получивший ранения в результате огня со стороны ВС Азербайджана, скончался по дороге в госпиталь - МО
|Сергей Смбатян стал национальным послом UNICEF
|МИД РФ: Москва призывает Баку и Ереван воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия
|В Армении использованный в качестве меры пресечения залог в размере 3 млн драмов стал доходом государства, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры
|СК: На основании заявления Ашота Пашиняна о предполагаемом похищении возбуждено уголовное дело
|Армения признает территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км. - Пашинян
|Пашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политолог
|МИД РФ: Если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано в ОДКБ, Армения получила бы более стабильную ситуацию
|С.Лавров: США предлагают Армении "прогнать русских" с ее территории
|<Оружейный барон> Давид Галстян останется под арестом
|Пеший туризм в Армении набирает обороты: Заявлено о строительстве <национальной тропы>
|СНБ РА выявила попытку незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина на сумму в $250 млн
|Главы МИД Армении и Кипра обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности
|Армения стала соавтором резолюции ГА ООН об аварии на Чернобыльской АЭС
|Генрих Мхитарян - первый армянин в финале Лиги чемпионов
|Следком Армении подписал меморандум о сотрудничестве с ФБР
|Доклад USCIRF: Международные организации сомневаются в готовности Баку защищать и охранять армянское культурное и религиозное наследие в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|<Оплевали, очернили>: армянское общество недовольно, ни работой Парламента, ни работой правительства
|Оппозиционер к властям РА: либо выходите из ОДКБ, либо оставайтесь в ней и используйте все ее возможности
|МИД РА: закупленное в России вооружение действительно не дошло до Армении
|МИД РА: в ближайшее время в ОДКБ состоятся обсуждения по заявлению о ситуации на Южном Кавказе
|С 1 августа по 13 октября в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|В Армении и Арцахе отметят Международный день музеев и Ночь музеев: МОНКС представило программу мероприятий
|Еще двоим предъявлены обвинения по делу свата Сержа Саргсяна - Ара Минасяна
|Конгресс Азиатского подразделения Международного общества детских онкологов SIOP Asia 2023 пройдет в Армении при поддержке Team Telecom Armenia
|Азербайджан обвинил двух своих граждан в госизмене и работе на спецслужбы Армении
|Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
|В Госдепе США прокомментировали встречу Пашинян-Алиев-Мишель в Брюсселе
|Президент Арцаха: консультации начнутся с завтрашнего дня
|Рубен Варданян: никакое решение об Арцахе не может быть принято без участия народа Арцаха
|Экс-министр Арцаха: Если международные акторы заинтересованы в установлении мира на Южном Кавказе, то обязаны уважать волю граждан Арцаха
|Экс-глава МИД Армении: нужно удержать Пашиняна за руку, иначе будет слишком поздно
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Спикер НС Арцаха намерен сделать все возможное, чтобы не допустить поляризации общества
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