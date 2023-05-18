Четверг, 18 Мая 2023 22:20

АрмИнфо. Вопреки определенному прогрессу в переговорах Азербайджан продолжает проводить эскалационную политику на границе с Арменией, заявил 18 мая на очередном заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян.

<В предыдущие дни на наших границах звучали выстрелы, есть жертвы. Склоняя головы перед нашими павшими братьями, вновь хочу подчеркнуть, что, в особенности на фоне достигнутых договоренностей 14 мая, еще более актуальным становится зеркальный отвод войск с приграничной линии, демилитаризация границ. Армянская сторона продолжит на этом настаивать>, - сказал он.

Еще одним элементом эскалационной политики Баку премьер считает незаконную блокаду Лачинского коридора. <Это в очередной раз делает очевидным легитимную необходимость международного присутствия в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Мы эту тему обсуждаем со всеми международными партнерами>, - отметил премьер.

17-ого мая в районе 16:15 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской позиции в направлении Сотка, в результате чего ранение получил военнослужащий МО РА. Затем подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении машины скорой помощи, перевозившей раненного военнослужащего. В результате ранение получил также фельдшер. Военнослужащий, получивший 17 мая несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, скончался по дороге в госпиталь.