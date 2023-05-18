Четверг, 18 Мая 2023 16:22

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян сообщил о подвижках в вопросе разблокировки железной дороги Армения-Азербайджан.

<Должен подчеркнуть что в Брюсселе сформировано положительное восприятие по части восстановления железной дороги Армения-Азербайджан. Но, учитывая прошлый опыт, на данный момент воздержусь от конкретизации>, - заявил он 18 мая на очередном заседании правительства.

Он подчеркнул, что Ереван готов к скорейшему открытию коммуникаций в рамках трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана на основе принципов суверенитета, правомочности, равенства и взаимности сторон.

Напомним, что 14 мая в Брюсселе прошла пятая встреча президента Европейского совета Шарля Мишеля, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В сообщении Шарля Мишеля, по итогам встречи, опубликованное на сайте Евросовета, по части коммуникаций говорилось, что стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. <Позиции по этой теме в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахиджеваном и через него. Их соответствующим группам было поручено согласовать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в поддержке этой работы>,- добавил глава Евросовета.