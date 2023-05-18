Четверг, 18 Мая 2023 16:21

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал предстоящие встречи с руководством Азербайджана.

<Напомню, что на уровне глав МИД ожидается встреча 19 мая в Москве, министр иностранных дел Армении уже отправился в Москву. От российской стороны получено предложение 25 мая провести трехстороннюю встречу в Москве на высшем уровне при посредничестве президента России, и мы приняли это предложение>, - сообщил он 18 мая на очередном заседании правительства.

Помимо этого, 1 июня намечена пятисторонняя встреча в Кишеневе при участии председателя Европейского Совета Шарля Мишеля президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Олафа Шольца.

Подобная пятисторонняя встреча намечена также в октябре в Гранаде, а следующая трехсторонняя встреча в Брюсселе пройдет в июле, сообщил он.