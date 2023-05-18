Четверг, 18 Мая 2023 10:47

АрмИнфо.На саммите Совета Европы в Рейкьявике Армения, наряду с рядом других стран, не подписала декларацию о создании реестра ущерба Украине. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

"В Рейкьявике, на саммите глав государств и правительств Совета Европы, 43 страны и Европейский союз подписали договор о реестре ущерба", - написала Мудрая. В числе отмеченных замминистра юстиции Украины государств, подписавших декларацию о реестре, значатся Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и Эстония. "Не подписали Азербайджан, Армения, Босния, Венгрия, Сербия, Турция", - сообщила Мудрая.

Еще три страны выразили готовность присоединиться к реестру и проходят необходимые для этого внутренние процедуры, это Андорра, Болгария, Швейцария, добавила замминистра.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра информировал, что Совет Европы официально утвердил на встрече в Рейкьявике создание реестра ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий. По его словам, реестр будет базироваться в Гааге. <Он создан в тесном сотрудничестве с Украиной и будет получать, обрабатывать и хранить заявки на компенсацию ущерба", - отметил Хукстра.