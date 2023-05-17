Среда, 17 Мая 2023 16:58

АрмИнфо.Президент Армении Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю дня рождения.

В сообщении, которое распространила пресс-служба главы государства, в частности, отмечается личный вклад главы Казахстана в развитие двусторонних связей. <Армения высоко ценит Ваш личный вклад в развитие армяно-казахстанских отношений, основанных на давних традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Уверен, что Ваш богатый опыт государственного деятеля, высокие профессиональные и личные качества и впредь будут способствовать защите национальных интересов Республики Казахстан, повышению ее международного авторитета и благополучию дружественного казахстанского народа. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и успехов в вашей ответственной работе>, - говорится в послании президента Армении.

Отметим, что сегодня, 17 мая, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 70 лет. Сегодняшний день он проведет в рабочей поездке в Китае, который посетит с государственным визитом и примет участие в саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.

"Это принципиальная позиция Президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.