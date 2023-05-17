Среда, 17 Мая 2023 16:57

АрмИнфо.США активно предлагают Армении <прогнать русских> с ее территории и помочь с безопасностью. Об этом в интервью телеканалу <Царьград> заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

<Армянам, и у нас есть такая информация, они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность>, - сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что в данном случае речь идет об откровенной провокации. <Это тоже не дипломатия>, - заметил Сергей Лавров