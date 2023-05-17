Среда, 17 Мая 2023 16:54

АрмИнфо.Служба национальной безопасности РА выявила попытку незаконного ввоза в Армению 1 тонны кокаина. Об этом говорится в сообщении пресс- службы СНБ РА.

Согласно источнику, ввоз был осуществлен компанией, занимающейся импортом фруктов из Эквадора. Огромная партия наркотиков, общая стоимость которой составляет порядка 250 млн евро, оказалась в Армении транзитом через Италию и Грузию. В рамках уголовного дела

назначен ряд экспертиз, проведены допросы, направлены запросы в различные уполномоченные структуры.

Между тем, как передает РБК со ссылкой на Il Messaggero, управление по борьбе с мафией округа Реджо-ди-Калабрия Италии конфисковали 3 тонны кокаина в контейнерах с бананами, которые везли в Армению через Эквадор и Грузию. Для обнаружения вещества использовали специальные сканеры и пса Джоэла из кинологической службы. Кокаин был изъят в порту Джойя-Тауро. Сотрудники таможни обнаружили в двух контейнерах, которые везли из Гуаякиля (Эквадор) в Армению через порт Батуми в Грузии. Оба контейнера, длиной более 12 м каждый, охлаждались. Наркотики были скрыты среди 78 т бананов. Управление по борьбе с мафией в Реджо-ди-Калабрии, ознакомившись с документацией и проведя проверку компаний, участвовавших в перевозке груза, решило провести досмотр двух ящиков, в которых, как выяснилось, находился кокаин. Вещество было найдено с помощью специальных сканеров и кинологического подразделения фингвардии; в частности, в поиске участвовала собака по кличке Джоэл. Как пишет Il Messaggero, в случае если бы торговцы наркотиками смогли провезти груз, они бы получили более 800 млн евро, поскольку кокаин оказался <чрезвычайно чистым и в идеальном состоянии>. Для транспортировки и уничтожения наркотиков были задействованы более 30 сотрудников фингвардии Италии.