Вторник, 16 Мая 2023 14:17

АрмИнфо.Развитие ситуации в Армении и вокруг нее свидетельствует об отсутствии концепции внешней политики страны. Об этом 16 мая журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Армен Рустамян.

По его словам, концепция или линия поведения должны быть направлены на обеспечение безопасности государства и защиты национальных интересов в международных вопросах, в том числе, и по вопросу членства в Организации Договора о коллективной безопасности. <Нельзя внутреннюю кухню выносить на общественные обсуждения. Либо выходите из ОДКБ, либо оставайтесь в ней и используйте все возможности, чтобы Организация смогла бы хотя бы по минимуму помочь стране в этой ситуации. Ухудшая отношения с ОДКБ, мы тем самым, наносим удар сами себе>, - сказал оппозиционер, добавив, что тем самым, Армения становится ненадежным партнером, что опасно на фоне тех угроз, с которыми страна ежедневно сталкивается. <Нельзя работать в таком ключе. Власти больше стремятся к разрушению всего того, что имеется. Нельзя выступать с заявлениями о том, что Армения не является участницей ни одной из систем безопасности, в то время, как на карте и в политических документах является. Если турецко- азербайджанский тандем до 2020 года не совершал нападений на Арцах и Армению, это означает, что система безопасности была и работала>, - подчеркнул Рустамян, добавив, что выдвижение Ереваном предусловия о политической оценки в регионе, является ошибочным решением. Для всех очевидно, что в ОДКБ имеются государства, которые не воспринимают требования Еревана о защите границ страны, но для этого и существует такой формат, как консенсус.