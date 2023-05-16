Вторник, 16 Мая 2023 13:58

АрмИнфо.Армения ведет переговоры о создании механизмов международных гарантий по вопросу безопасности и прав народа Нагорного Карабаха. Об этом 16 мая журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян, отвечая на вопрос о том, признает ли Ереван Арцах частью территории Азербайджана.

По словам заместителя министра, переговоры пока продолжаются, о чем периодически общественность страны оповещается.

Напомним, что ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев подтвердили уважение территориальной целостности друг друга - 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и 29,8 тыс. кв. км Армении.

На вопрос журналистов о том, означает ли это, что Ереван признает Арцах в составе Азербайджана, замминистра призвал не обязывать его дать положительный или отрицательный ответ.

Отвечая на вопрос о том, получила ли Армения российское вооружение, на приобретение которого были направлены десятки миллионов долларов, замминистра подтвердил, что вооружение действительно не поступило в Армению. <Мы пытаемся продолжить работу, и к этому пока добавить нечего", - сказал он, не уточнив, почему оружие не дошло до Армении.