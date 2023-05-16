Вторник, 16 Мая 2023 11:43

АрмИнфо. Армения впервые примет Конгресс Азиатского подразделения Международного общества детских онкологов SIOP Asia 2023 XV Congress , который объединит в Ереване всемирно известных врачей и ученых.

С целью поддержки развития медицинской сферы и обмена опытом с международными специалистами, телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia объявила о сотрудничестве с Конгрессом SIOP Asia 2023. Об этом сообщает пресс-служба компании. Гендиректор Team Telecom Armenia Айк Есаян, говоря о сотрудничестве с SIOP Asia 2023, отметил, что для компании важно оказывать поддержку научным инициативам, которые приносят в Армению международный опыт, новейшие исследования и технологии. <Этот конгресс - еще один повод напомнить, что каждый из нас может внести свой вклад в профилактику болезни века - рака>, - сказал он.

Согласно источнику, в ходе мероприятие, которое пройдет в Армении с 18 по 21 мая, будут рассмотрены особенности диагностики и лечения различных видов рака, новейшие подходы к медикаментозному, лучевому и хирургическому лечению, организация онкологической и гематологической службы, пройдут отдельные симпозиумы и семинары-дискуссии о важнейших направлениях.

Международное общество детской онкологии (SIOP) – единственная организация в мире, полностью посвященная изучению и лечению всех аспектов рака у детей и подростков, а также развитию и расширению знаний в этой области. Цель Конгресса - объединить мировое сообщество

детских онкологов, которые смогут на одной площадке представить свои исследования, идеи и лучшие практики лечения детского рака во всем мире.

Председатель оргкомитета SIOP Asia 2023, руководитель Центра детской онкологии и гематологии Армении Геворг Тамамян отметил, что Конгресс является важнейшим медицинским мероприятием года, которое будет способствовать повышению узнаваемости Армении.

<К нам приедут руководители ведущих отраслевых структур и университетов, что является еще одной возможностью представить себя международному сообществу в качестве страны с лучшими специалистами и потенциалом. Приветствуется, что в этом ответственном деле участвуют компании-единомышленники в лице Team Telecom Armenia, которые разделяют наш девиз "Вместе против рака>, - сказал он.

Этой миссии будет посвящена также конференция, которая состоится в 2023 году, в ходе которой выступят всемирно известные специалисты сферы, руководители структур и научных комиссий со всего мира: США, Китая, Японии, России, Индии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Ливана, Великобритании, Греции, Чехии, Литвы, Швеции и др.

Детали мероприятия и программа представлены по следующей ссылке: www.siopasia2023.am