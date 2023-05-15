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АрмИнфо.Общественно-политический деятель, бывший государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян дал онлайн-интервью группе ведущих представителей СМИ Аргентины, рассказав о ситуации в Арцахе и реальных целях Азербайджана в отношении Арцаха, продолжающейся блокаде и давление.
<Около 5 месяцев в Арцахе в блокадных условиях живут 120 тысяч человек. Азербайджан стремится этнически очистить Арцах, вынуждая нас покинуть родину, где мы жили тысячелетиями. Но, несмотря на все угрозы и трудности, мы не намерены покидать свой дом, и гордимся тем, что живем здесь, где повсюду видны наследие поколений армян, корни армянства. Мы боремся за свое право жить на своей земле и, в отличие от Азербайджана, не собираемся ни на кого нападать>, - сказал Рубен Варданян.
Отвечая на вопрос о возможности подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, он отметил, что не верит в мирное соглашение, если оно только на бумаге и не отражает ситуацию на местах. <Как можно представить реальное и долгосрочное мирное соглашение в ситуации, когда одна сторона считает, что по праву победителя, уступки должны быть выбиты из другой стороны всеми возможными способами, когда Азербайджан продолжает нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, когда Азербайджан игнорирует решения всех международных структур и судов>, - отметил экс- госминистр.
Он добавил, что никакое решение об Арцахе не может быть принято без участия народа Арцаха, без учета мнения народа Арцаха. Касаясь вопроса о том, чем Диаспора может помочь Арцаху в данный момент, Варданян отметил, что народу Арцаха важно чувствовать, что он не одинок. <Мой призыв к диаспоре не быть равнодушным. Люди в Арцахе очень сильные, но они должны чувствовать поддержку всех нас>, - сказал Рубен Варданян.
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|Рубен Варданян: никакое решение об Арцахе не может быть принято без участия народа Арцаха
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|Рубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития Арцаха
|Глава МИД Армении и и.о. замгоссекретаря США обсудили вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Бельгия анонсировала открытиe посольства в Армении
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|МО Армении сообщает об одном погибшем и одном раненом
|Армянские законодатели проводят встречи в США
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|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Кут
|Президент РА: военная агрессия Азербайджана против Армении препятствует установлению стабильного и прочного мира в регионе
|Посол США: Антикоррупционному Комитету Армении за короткий период своей деятельности удалось зафиксировать положительные результаты в борьбе с коррупцией
|Сохранение озера Севан является первостепенной задачей каждого гражданина РА - замминистра
|МИД РА: применение Азербайджаном силы направлено на срыв предстоящих встреч в Брюсселе и в Москве
|Вице-премьер РА рассказал представителю ЮНИСЕФ о тяжелых последствиях для детей от блокады Лачинского коридора
|Марукян ответил Пателю: Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении
|Пашиняну нужно дать понять Путину, что подготовка мирного соглашения с Азербайджаном не ставит под вопрос влияние России в регионе - Аркадий Дубнов
|Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>
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|Замминистра: в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматы
|Легендарный армянский бард Рубен Ахвердян сегодня выступит в Киеве в знак солидарности с Украиной
|Сенатор: США должны оказать давление на Азербайджан, чтобы открыть Лачинский коридор
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