Понедельник, 15 Мая 2023 18:46

АрмИнфо.Общественно-политический деятель, бывший государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян дал онлайн-интервью группе ведущих представителей СМИ Аргентины, рассказав о ситуации в Арцахе и реальных целях Азербайджана в отношении Арцаха, продолжающейся блокаде и давление.

<Около 5 месяцев в Арцахе в блокадных условиях живут 120 тысяч человек. Азербайджан стремится этнически очистить Арцах, вынуждая нас покинуть родину, где мы жили тысячелетиями. Но, несмотря на все угрозы и трудности, мы не намерены покидать свой дом, и гордимся тем, что живем здесь, где повсюду видны наследие поколений армян, корни армянства. Мы боремся за свое право жить на своей земле и, в отличие от Азербайджана, не собираемся ни на кого нападать>, - сказал Рубен Варданян.

Отвечая на вопрос о возможности подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, он отметил, что не верит в мирное соглашение, если оно только на бумаге и не отражает ситуацию на местах. <Как можно представить реальное и долгосрочное мирное соглашение в ситуации, когда одна сторона считает, что по праву победителя, уступки должны быть выбиты из другой стороны всеми возможными способами, когда Азербайджан продолжает нарушать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, когда Азербайджан игнорирует решения всех международных структур и судов>, - отметил экс- госминистр.

Он добавил, что никакое решение об Арцахе не может быть принято без участия народа Арцаха, без учета мнения народа Арцаха. Касаясь вопроса о том, чем Диаспора может помочь Арцаху в данный момент, Варданян отметил, что народу Арцаха важно чувствовать, что он не одинок. <Мой призыв к диаспоре не быть равнодушным. Люди в Арцахе очень сильные, но они должны чувствовать поддержку всех нас>, - сказал Рубен Варданян.