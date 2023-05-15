Понедельник, 15 Мая 2023 16:35

АрмИнфо. Арцах столкнулся с очень серьезной проблемой, связанной с тем, что его граждане могут стать беженцами. Об этом 15 мая на на многолюдном митинге в Степанакерте заявил лидер партии <Единая Родина>, экс- командующий Армией обороны Арцаха Самвел Бабаян.

По его словам, все хотят видеть страну свободной и независимой, как это было зафиксировано в декларации о независимости. Однако имеется

группа людей, которые считают, что в Арцахе идет борьба за власть, и Самвел Бабаян - не исключение. <Хочу еще раз подчеркнуть, что наша политическая сила никогда не стремилась к конкуренции и к должностям. Нашей главной проблемой сегодня являются вчерашние заявления, сделанные в Брюсселе о том, что территория Азербайджана составляет 86,6 тыс кв. км территории, включая и Нагорный Карабах, и Армения признает это. В настоящее время каждый, кто выдвигается во власть, пытается представить себя спасителем Карабаха или видят спасение в борьбе до конца, нисколько не задумываясь во имя чего, и куда приведет эта борьба. Между тем, нам не надо бороться, мы должны жить, творить и быть защищенными. В этом наше будущее, и мы должны идти этим путем>, - отметил Самвел Бабаян, представив первоочередные задачи, которые необходимо решить. Прежде всего, речь идет о создании среды безопасности, что предполагает создание профессиональной армии. Вторая проблема, требующая решения, это преодоление демографического кризиса, и для этого очень важно развивать экономику, повышать доходы граждан и наращивать уровень рождаемости. Третья задача заключается в социальной защите пенсионеров. <Страна должна встать на путь развития, в противном случае, мы не сможем здесь жить. Причем, выполнить указанные задачи необходимо в течение 100 дней>, - подчеркнул Бабаян, добавив, что при создании соответствующих условий появится возможность повести Арцах правильным путем. <В этом случае, наше будущее будет в наших руках, а не в руках наших врагов>, - подчеркнул экс-министр обороны Арцаха