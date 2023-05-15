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АрмИнфо.Россия придерживается исполнения трехсторонних документов, которые были подписаны Москвой, Ереваном и Баку два года назад. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканала «Россия-1» (ВГТРК).
«Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих», - сказал Песков.
При этом он заверил, что отношения России и Армении имеют блестящее будущее. «Они по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты», - добавил Песков, передает Интерфакс.
|Кремль: Отношения России и Армении имеют блестящее будущее
|В Минобороны Армении опровергли дезинформацию вражеской стороны
|США вновь подтвердили готовность содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
|В Минобороны Армении рассказали зарубежным военным атташе о вражеской провокации в направлении Гегаркуника
|В НАТО назвали обнадеживающими итоги встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе при посредничестве ЕС
|На выборах президента Турции Эрдоган набирает 49,94% голосов, Кылычдароглу – 44,30% после открытия более 89% урн – предварительные данные
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|Появились первые итоги выборов в Турции
|Шарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
|Сергей Копыркин: Альтернативы трехсторонним договоренностям лидеров России, Армении и Азербайджана нет
|Рубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития Арцаха
|Глава МИД Армении и и.о. замгоссекретаря США обсудили вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Бельгия анонсировала открытиe посольства в Армении
|Мишель и Пашинян обсудили военно-политическую обстановку на Южном Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Минобороны Армении сообщило о потерях
|Эдвард Сандоян избран ректором Российско-Армянского университета (NEW)
|Глава армянской церкви в Украине возглавил молебен в Буче с представителями Всемирного совета церквей
|МО Армении сообщает об одном погибшем и одном раненом
|Армянские законодатели проводят встречи в США
|В Страсбурге обсуждены вопросы усиления институционального уровня исполнения решений ЕСПЧ
|Азербайджан не собирается выводить свои войска с суверенной территории РА. Баку формирует стереотип, что Армения - это их территория: Экс-омбудсмен
|Французский телеканал Mezzo снимает документальный фильм о великом армянском композиторе Араме Хачатуряне
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в районе села Кут
|Президент РА: военная агрессия Азербайджана против Армении препятствует установлению стабильного и прочного мира в регионе
|Посол США: Антикоррупционному Комитету Армении за короткий период своей деятельности удалось зафиксировать положительные результаты в борьбе с коррупцией
|Сохранение озера Севан является первостепенной задачей каждого гражданина РА - замминистра
|МИД РА: применение Азербайджаном силы направлено на срыв предстоящих встреч в Брюсселе и в Москве
|Вице-премьер РА рассказал представителю ЮНИСЕФ о тяжелых последствиях для детей от блокады Лачинского коридора
|Марукян ответил Пателю: Азербайджан должен вывести свои войска с суверенной территории Армении
|Пашиняну нужно дать понять Путину, что подготовка мирного соглашения с Азербайджаном не ставит под вопрос влияние России в регионе - Аркадий Дубнов
|Пашинян и Алиев могут стать соавторами новой постсоветской истории Южного Кавказа - <Коммерсант>
|Парламент австралийского штата Тасмания признал геноцид армян
|Замминистра: в процессе переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном необходимо использовать имеющиеся форматы
|Легендарный армянский бард Рубен Ахвердян сегодня выступит в Киеве в знак солидарности с Украиной
|Сенатор: США должны оказать давление на Азербайджан, чтобы открыть Лачинский коридор
|Армия обороны Арцаха опровергла обвинение МО Азербайджана о нарушении режима прекращения огня
|Армения прошла в финал Евровидения
|ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Сотка
|Госдеп США призывает лидеров Армении и Азербайджана отвести войска от границы
|Туркменистан направил гуманитарную помощь в Aфганистан
|Мирзоян: продолжающаяся агрессивная политика и провокации Азербайджана направлены на подрыв усилий в переговорном процессе
|В США обсужден текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян считает маловероятным подписание мирного договора с Баку в Брюсселе
|ВС Азербайджана применили артиллерию в направлении села Норабак Гегаркуникской области
|Чиновник МО обвиняется в получении взятки с целью отсрочки призывника
|Минобороны Армении сообщило также о применении миномета в направлении Верин Шоржа
|Азербайджан терроризирует мирное население Сотка - Омбудсмен РА
|Правительство Армении утвердило норму попуска и забора воды из озера Севан в 2023 году
|Ваге Галумян: Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией
|Решение правительства: Театр "Гой" включен в состав Национального академического театра им. Г. Сундукяна
|Тигран Авинян: цель властей Еревана - создать условия для стремления юных спортсменов в большой спорт
|Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
|Депутат НС: представители миссии ЕС всю собранную в Армении информацию передают Азербайджану
|В Армении будут ликвидированы ряд почетных званий
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|ВС Азербайджана опять применили минометы в направлении Сотка
|Величина надбавки военнослужащего-контрактника в Армении будет зависеть от результатов аттестации
|ЕСПЧ отклонил ходатайство о применении обеспечительных мер по защите прав двух граждан Азербайджана
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