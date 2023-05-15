Понедельник, 15 Мая 2023 09:08

АрмИнфо.Россия придерживается исполнения трехсторонних документов, которые были подписаны Москвой, Ереваном и Баку два года назад. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

«Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования. И для того, чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих», - сказал Песков.

При этом он заверил, что отношения России и Армении имеют блестящее будущее. «Они по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты», - добавил Песков, передает Интерфакс.