Понедельник, 15 Мая 2023 09:07

АрмИнфо. Двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию в регионе и шаги, предпринимаемые для нормализации отношений между Баку и Ереваном, обсудили в ходе телефонного разговора замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрика Олсон.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, Мамедов заверил, что Азербайджан проявляет инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, включая будущее подписание мирного соглашения, и заинтересован в успешном завершении процесса. Затем он по традиции обвинил Ереван в якобы попытка торпедирования мирного процесса.

В свою очередь Олсон подчеркнула важность установления мира и стабильности в регионе и подчеркнула готовность американской стороны поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе.

Стороны также обсудили другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.